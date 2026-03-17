В Подмосковье рассказали о подготовке к паводкам в регионе

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин рассказали о подготовке к паводкам в регионе.

360.ru. "Наша задача - справиться со снегом и здесь. В каждом городе, в каждом муниципалитете сегодня проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий", - приводит слова Воробьева

Губернатор добавил, что важно уделять внимание малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что в ведомстве уделяют отдельное внимание безопасности людей, особенно детей, на водных объектах. Совместно с МВД и администрацией проводятся ежедневные профилактические рейды, ограждаются места выхода на лед, устанавливаются аншлаги.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что следующей задачей является создание модуля цифрового двойника гидротехнических сооружений и его интеграция с электронными вешками. Это позволит контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске.