В Подмосковье рассказали о подготовке к паводкам в регионе - РИА Новости, 17.03.2026
18:35 17.03.2026
В Подмосковье рассказали о подготовке к паводкам в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин... РИА Новости, 17.03.2026
Глава Подмосковья Воробьев о подготовке к паводку: задача - справиться со снегом

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов и министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин рассказали о подготовке к паводкам в регионе.
"Наша задача - справиться со снегом и здесь. В каждом городе, в каждом муниципалитете сегодня проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий", - приводит слова Воробьева 360.ru.
Губернатор добавил, что важно уделять внимание малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске.
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что в ведомстве уделяют отдельное внимание безопасности людей, особенно детей, на водных объектах. Совместно с МВД и администрацией проводятся ежедневные профилактические рейды, ограждаются места выхода на лед, устанавливаются аншлаги.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что следующей задачей является создание модуля цифрового двойника гидротехнических сооружений и его интеграция с электронными вешками. Это позволит контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске.
Как сообщает 360.ru, в Московской области действует большая карта мониторинга, которая помогает следить за уровнем воды с помощью электронных вешек. При этом особое внимание уделяют борьбе с подтоплениями во дворах региона, для чего в 2025 году обновили 30% спецтехники.
