В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза
17.03.2026
В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза
В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза - РИА Новости, 17.03.2026
В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза
Пастереллез в Новосибирской области приобрёл неизлечимые формы в результате наложения факторов и изменчивости самого возбудителя инфекции, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:55:00+03:00
2026-03-17T12:55:00+03:00
здоровье - общество, новосибирская область, юрий шмидт
Здоровье - Общество, Новосибирская область, Юрий Шмидт
В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза

Пастереллез в Новосибирской области приобрел неизлечимость из-за разных факторов

Свиньи. Архивное фото
Свиньи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Пастереллез в Новосибирской области приобрёл неизлечимые формы в результате наложения факторов и изменчивости самого возбудителя инфекции, сообщил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
"Пастереллез. Здесь история очень тонкая с точки зрения изменчивости самого возбудителя. Зараза сегодня приобрела так называемые злокачественно-агрессивные формы развития... Когда мы сегодня определяем, почему это возникло... В общем-то, по сути своей, высокая скученность поголовья в личных подсобных хозяйствах, отсутствие вменяемого регламента предоставления животных для ветеринарного обслуживания, отказ в ветеринарном обслуживании, в том числе отказ в плановых мероприятиях по вакцинопрофилактике, привели к тому, что сегодня эта инфекция приобретает примерно уровни того, что называется формы, которые не могут быть подвергнуты лечению", - сказал Шмидт.
Свиньи - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Новосибирской области изымают домашний скот из-за вспышки бешенства
7 марта, 23:31
По его словам, наличие возбудителя пастереллеза в организме животного приводит к так называемой иммунологической депрессии, то есть животное становится абсолютно стерильно к другим инфекциям.
"И отсюда вся тяжесть этого заболевания. Причем, к сожалению, сегодня выживаемость возбудителя в окружающей среде такова, что при наличии зараженного животного с клиническими признаками на территории это требует колоссальных усилий по обеззараживанию территории. Вот почему сегодня изъятие животных – это единственный способ разрыва эпизоотической цепи", - сказал Шмидт.
При этом он отметил, что в процесс локализации очагов заболевания вовлечено всего 0,6% личных подсобных хозяйств Новосибирской области.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Ветеринарный врач ФГУП Элитное в Новосибирской области проводит вакцинацию телят - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
11 марта, 09:06
 
Здоровье - ОбществоНовосибирская областьЮрий Шмидт
 
 
