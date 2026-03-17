В Новосибирской области назвали причины неизлечимых форм пастереллеза

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Пастереллез в Новосибирской области приобрёл неизлечимые формы в результате наложения факторов и изменчивости самого возбудителя инфекции, сообщил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

"Пастереллез. Здесь история очень тонкая с точки зрения изменчивости самого возбудителя. Зараза сегодня приобрела так называемые злокачественно-агрессивные формы развития... Когда мы сегодня определяем, почему это возникло... В общем-то, по сути своей, высокая скученность поголовья в личных подсобных хозяйствах, отсутствие вменяемого регламента предоставления животных для ветеринарного обслуживания, отказ в ветеринарном обслуживании, в том числе отказ в плановых мероприятиях по вакцинопрофилактике, привели к тому, что сегодня эта инфекция приобретает примерно уровни того, что называется формы, которые не могут быть подвергнуты лечению", - сказал Шмидт

По его словам, наличие возбудителя пастереллеза в организме животного приводит к так называемой иммунологической депрессии, то есть животное становится абсолютно стерильно к другим инфекциям.

"И отсюда вся тяжесть этого заболевания. Причем, к сожалению, сегодня выживаемость возбудителя в окружающей среде такова, что при наличии зараженного животного с клиническими признаками на территории это требует колоссальных усилий по обеззараживанию территории. Вот почему сегодня изъятие животных – это единственный способ разрыва эпизоотической цепи", - сказал Шмидт.

При этом он отметил, что в процесс локализации очагов заболевания вовлечено всего 0,6% личных подсобных хозяйств Новосибирской области