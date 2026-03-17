15:35 17.03.2026
Парфенчиков: соглашение с Москвой – основа реализации амбициозных проектов
Новое соглашение Москвы и Карелии о реконструкции Онежской набережной и развитии промышленности – фундамент реализации амбициозных программ, сообщил глава... РИА Новости, 17.03.2026
строительство, республика карелия, москва, петрозаводск, сергей собянин, артур парфенчиков
Строительство, Республика Карелия, Москва, Петрозаводск, Сергей Собянин, Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 17.03.2026
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новое соглашение Москвы и Карелии о реконструкции Онежской набережной и развитии промышленности – фундамент реализации амбициозных программ, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Глава Республики Карелия и мэр Москвы Сергей Собянин подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ выводит отношения двух регионов на качественно новый уровень, закрепляя успехи уже реализованных инвестпроектов и открывая дорогу новым масштабным инициативам. Парфенчиков привлек внебюджетные источники для реконструкции в 2026 году Онежской набережной Петрозаводска.
"Спектр нашего сотрудничества охватывает широкий круг отраслей — от добывающей промышленности до сферы высоких технологий. Мы формируем многоуровневое партнерство, которое опирается на взаимное усиление компетенций. Уверен, новое соглашение станет прочным фундаментом для реализации амбициозных программ в интересах жителей Карелии и Москвы", — отметил во время подписания документа глава Республики Карелия, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Ключевым социальным проектом обновленного партнерства станет масштабная реконструкция Онежской набережной в Петрозаводске. Старт работ, по словам Парфенчикова, намечен на 2026 год.
Знаковость проекту придает его финансирование: благоустройство будет реализовано при поддержке мэра Москвы и компании "БИОЭН". Для Карелии это еще один успешный пример привлечения внебюджетных средств в развитие общественных пространств.
Визитная карточка города преобразится: здесь появится более 20 тысяч квадратных метров нового гранитного мощения. Обновленная набережная станет современным и комфортным местом отдыха для тысяч жителей и гостей республики.
Еще один пример успешного развития главой Карелии межрегиональных связей – офсетный контракт 2023 года, в рамках которого в прошлом году в Кондопожском районе открылся новый камнеобрабатывающий завод компании "БИОЭН". По прогнозам экспертов, за 10 лет предприятие произведет продукции на 61 миллиард рублей, обеспечивая стабильную занятость и налоговые поступления в бюджет.
Межрегиональное сотрудничество охватывает не только добычу камня, но и высокие технологии. Продукция карельских производителей пользуется успехом в столице. Так, оборудование компании МВ Barbell уже установлено более чем на 300 социально значимых площадках Москвы. Также в рамках контрактов со столичными предприятиями ведутся поставки высокотехнологичных пожарных роботизированных комплексов "ЭФЭР".
Глава Карелии подчеркнул, что достигнуты договоренности об активном использовании карельского камня при строительстве и отделке новых станций московского метрополитена.
