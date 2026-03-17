На Красной площади прошло чествование российских паралимпийцев

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские паралимпийцы, выступившие на играх в Италии, встретились со своими поклонниками на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Анастасия Багиян и ее ведущий спортсмен Сергей Синякин
В ГУМе во вторник прошло торжественное мероприятие, посвященное российским паралимпийцам. После общения с прессой спортсмены приняли участие в автограф-сессии, а затем вышли на Красную площадь для общего фото. Поклонники встретили спортсменов аплодисментами и многократными "Ура!" и "Молодцы!".
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Чествование российских паралимпийцев в Москве
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.