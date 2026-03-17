На Красной площади прошло чествование российских паралимпийцев

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские паралимпийцы, выступившие на играх в Италии, встретились со своими поклонниками на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе

Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе

Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.