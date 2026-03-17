Ворончихина рассказала, как американцы хотели получить российскую форму

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо приходилось отказывать американцам и канадцам, которые хотели заполучить форму сборной России.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой. Экипировка российских паралимпийцев от компании Bosco выполнена в красно-золотых тонах и представляет собой форму с символичным названием "Золотое наследие". Комплект формы включает в себя 17 наименований.
"Наша форма потрясающая. Все хотели нашу форму, но нам приходилось отказывать и американцам, и канадцам, и другим спортсменам, потому что хотели вернуться в ней сюда. Но они с нами фотографировались. Может, в следующий раз получится им подарить", - сказала Ворончихина журналистам.
Ранее Bosco уже выступала в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером Олимпийского комитета России (ОКР) с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
"Мы блестяще выступали в Сочи и были в этой же форме Bosco. Форма успешная и фартовая. За нами в Италии подходили и чуть ли не снимали с нас одежду: "Подарите, продайте!" - добавил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.