Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР оценил достижения сборной России на Паралимпиаде
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/paralimpiada-2081154880.html
Глава ПКР оценил достижения сборной России на Паралимпиаде
Сборная России показала максимальный результат на зимних Паралимпийских играх, заявил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981536705_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_b5f7311ece916200f7e5b49f121ba00f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Рожков: сборная России показала максимальный результат на Паралимпиаде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПавел Рожков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Павел Рожков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сборная России показала максимальный результат на зимних Паралимпийских играх, заявил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Были все топовые спортсмены, и мы, конечно, ожидали, что в своих дисциплинах покажут максимальный результат. Это и произошло. Конечно, очень расстроились из-за Вани Голубкова. В первой (гонке) тренеры не оценили до конца, было сложно, и он стартанул на 15 секунд позже, чем было возможно. Обидно, что Варя (Ворончихина) все этапы (в суперкомбинации) шла второй и в конце ошиблась. Еще, конечно, обидно, за нашего Алексея Бугаева, который тоже, может быть, не добрал. Но это Паралимпийские игры, огромное волнение и эти эмоции как раз проверяют на прочность", - сказал Рожков.
"В принципе, из тех возможностей, которые есть, ребята показали в своих результатах все, на что они способны", - отметил президент ПКР.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, победившая с ее ведущим Сергеем Синякиным в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
СпортРоссияМиланКортина-д'АмпеццоАлексей БугаевАнастасия БагиянПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала