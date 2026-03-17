Глава ПКР оценил достижения сборной России на Паралимпиаде

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сборная России показала максимальный результат на зимних Паралимпийских играх, заявил РИА Новости президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Были все топовые спортсмены, и мы, конечно, ожидали, что в своих дисциплинах покажут максимальный результат. Это и произошло. Конечно, очень расстроились из-за Вани Голубкова. В первой (гонке) тренеры не оценили до конца, было сложно, и он стартанул на 15 секунд позже, чем было возможно. Обидно, что Варя (Ворончихина) все этапы (в суперкомбинации) шла второй и в конце ошиблась. Еще, конечно, обидно, за нашего Алексея Бугаева, который тоже, может быть, не добрал. Но это Паралимпийские игры, огромное волнение и эти эмоции как раз проверяют на прочность", - сказал Рожков.
"В принципе, из тех возможностей, которые есть, ребята показали в своих результатах все, на что они способны", - отметил президент ПКР.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, победившая с ее ведущим Сергеем Синякиным в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.