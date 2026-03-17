Российским паралимпийцам вручили поздравительные телеграммы от Путина
Российским спортсменам вручили поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина после выступления на зимних Паралимпийских играх в Италии,... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российским спортсменам вручили поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина после выступления на зимних Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково, где состоялась встреча с атлетами после их возвращения в страну.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
"Хочу всех поблагодарить за поддержку. Огромное вам спасибо! Мы очень рады вернуться на международную арену, выступить на Паралимпиаде! Это самый важный старт для каждого спортсмена. А выступить с флагом - дорогого стоит. Мне было приятно получить телеграмму от Владимира Владимировича Путина. Для меня это очень ценно. Большое спасибо!" - сказала двукратная чемпионка Игр-2026 горнолыжница Варвара Ворончихина.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.