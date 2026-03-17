Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 17.03.2026 (обновлено: 03:10 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/paralimpiada-2081127634.html
В ПКР отметили влияние Путина на успех россиян на Играх в Италии
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что успех российских спортсменов на Паралимпиаде 2026 года в Италии стал возможным...
2026-03-17T03:05:00+03:00
2026-03-17T03:10:00+03:00
паралимпийские игры
паралимпийский комитет россии (пкр)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081127025_0:0:3358:1889_1920x0_80_0_0_3ddb11d46290fd2e2e69cfd3af642b1a.jpg
https://ria.ru/20260317/paralimpiada-2081126092.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081127025_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_61b13e9df89d7be4d3ba5bcdc1fd2042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В ПКР отметили влияние Путина на успех россиян на Играх в Италии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрилет паралимпийской сборной России в Москву
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что успех российских спортсменов на Паралимпиаде 2026 года в Италии стал возможным благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин лично патронирует паралимпийское движение в стране.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.

"Команда выступила блестяще, четыре спортсмена завоевали 12 медалей. Из них восемь — золотых, а также серебро и три бронзы. Наши ребята заняли третье место в медальном зачете. Это стало возможным благодаря тому, что президент страны Владимир Путин лично патронирует паралимпийское движение. Он после каждой медали присылал телеграммы. Мы гордимся нашими спортсменами, восхищаемся каждым их стартом, на которых они показывали силу воли. Их победы войдут в историю нашего и мирового спорта", - сказал Рожков в ходе приветственного обращения к спортсменам в московском аэропорту Внуково.
"Некоторые были удивлены результатами, но не сами ребята. Судя по их форме, они озолотили себя заранее. Впервые за долгое время, с кем не поговоришь, все говорят: "Как там паралимпийцы?" Люди, страна, Москва были с вами, и вы совершили чудо! За 30 с лишним лет наши паралимпийцы одержали много больших побед, но эта — самая замечательная", - добавил почетный президент ПКР Владимир Лукин.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Российские спортсмены исполнили гимн после возвращения с Паралимпиады
Вчера, 02:47
 
Паралимпийские игрыПаралимпийский комитет России (ПКР)Владимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала