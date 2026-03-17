В ПКР отметили влияние Путина на успех россиян на Играх в Италии

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что успех российских спортсменов на Паралимпиаде 2026 года в Италии стал возможным благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин лично патронирует паралимпийское движение в стране.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.

« "Команда выступила блестяще, четыре спортсмена завоевали 12 медалей. Из них восемь — золотых, а также серебро и три бронзы. Наши ребята заняли третье место в медальном зачете. Это стало возможным благодаря тому, что президент страны Владимир Путин лично патронирует паралимпийское движение. Он после каждой медали присылал телеграммы. Мы гордимся нашими спортсменами, восхищаемся каждым их стартом, на которых они показывали силу воли. Их победы войдут в историю нашего и мирового спорта", - сказал Рожков в ходе приветственного обращения к спортсменам в московском аэропорту Внуково.

"Некоторые были удивлены результатами, но не сами ребята. Судя по их форме, они озолотили себя заранее. Впервые за долгое время, с кем не поговоришь, все говорят: "Как там паралимпийцы?" Люди, страна, Москва были с вами, и вы совершили чудо! За 30 с лишним лет наши паралимпийцы одержали много больших побед, но эта — самая замечательная", - добавил почетный президент ПКР Владимир Лукин.

Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.