Паралимпийцы вернулись в Россию после триумфа на Играх в Италии
Российские паралимпийцы прилетели в Москву после успешного выступления на зимних Паралимпийских играх в Италии, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T09:06:00+03:00
Российские паралимпийцы вернулись домой
Российские паралимпийцы вернулись домой и вместе с болельщиками исполнили национальный гимн.
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские паралимпийцы прилетели в Москву после успешного выступления на зимних Паралимпийских играх в Италии, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото сборной России принес горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.