Пакистан нанес авиаудары по афганской провинции Нангархар

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пакистан нанес удары с воздуха по афганской приграничной провинции Нангархар, сообщает во вторник афганский новостной портал Khaama press со ссылкой на источники.
"Местные источники в Нангархаре сообщили, что Пакистан нанес несколько авиаударов по всей провинции: его целями стали аэропорт города Джелалабад, а также уезды Ачин, Хугьяни и Шинвари", - говорится в сообщении.
Местные чиновники в Нангархаре пока не сделали официального заявления о жертвах или ущербе от авиаударов.
В понедельник, 16 марта, пакистанские беспилотники нанесли удары по ряду целей в Кабуле, одной из которых стал реабилитационный центр на 2 тысячи койко-мест для наркозависимых, расположенный на востоке афганской столицы. По данным пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда, в результате этого удара погибли 400 и были ранены 250 человек. Моджахед сравнил действия Пакистана с таковыми Израиля в Газе, отметив что варварская акция была совершена накануне большого мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр.