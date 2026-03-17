Пакистан отверг заявления Афганистана об ударе по центру реабилитации

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Министерство информации Пакистана опровергло заявления властей Афганистана о нанесении ударов по центру реабилитации наркозависимых.
"Удары Пакистана были точными и тщательно спланированными, чтобы исключить любой сопутствующий ущерб. Это искажение фактов, выдаваемое за удар по центру реабилитации наркозависимых, направлено на разжигание страстей и сокрытие незаконной поддержки трансграничного терроризма", — говорится в заявлении министерства.
Власти Пакистана отметили, что точечные удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре поддержки террористов, включая склады технического оборудования и боеприпасов афганских талибов и "Фитна аль-Хаваридж" в Кабуле и Нангархаре, которые использовались против мирного населения Пакистана.
"Подрыв хранившихся боеприпасов, используемых главными террористическими агентами, также полностью опровергает это ложное утверждение", — отмечается в заявлении.
В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus сообщал, что в различных районах Кабула слышны взрывы и стрельба. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.
Согласно данным заместителя пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдуллу Фитрата, число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400, еще 250 ранены.