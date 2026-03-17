МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400, еще 250 ранены, сообщил Tolo news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдуллу Фитрата.
Ранее портал со ссылкой на Минздрав Афганистана писал о более чем 250 погибших.
"По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак", — говорится в сообщении.
В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus написал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.