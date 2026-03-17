Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400 - РИА Новости, 17.03.2026
04:49 17.03.2026 (обновлено: 15:20 17.03.2026)
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400 - РИА Новости, 17.03.2026
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400, еще 250 ранены, сообщил Tolo news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря верховного лидера... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T04:49:00+03:00
2026-03-17T15:20:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
кабул (город)
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

Tolo news: число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

© REUTERS / Sayed HassibПоследствия пакистанского удара по реабилитационному центру в Кабуле, Афганистан. 17 марта 2026 года
Последствия пакистанского удара по реабилитационному центру в Кабуле, Афганистан. 17 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© REUTERS / Sayed Hassib
Последствия пакистанского удара по реабилитационному центру в Кабуле, Афганистан. 17 марта 2026 года
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400, еще 250 ранены, сообщил Tolo news со ссылкой на заместителя пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдуллу Фитрата.
Ранее портал со ссылкой на Минздрав Афганистана писал о более чем 250 погибших.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Пакистанские военные обстреляли три уезда в Афганистане
16 марта, 09:08
"По меньшей мере 400 человек погибли и более 250 получили ранения в результате атак", — говорится в сообщении.
В понедельник вечером Telegram-канал TOLOnews plus написал о взрывах и стрельбе в различных районах Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанес удар по столичному реабилитационному центру, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта акция не останется без ответа.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Пакистан выпустил более 270 ракет и снарядов по афганской провинции Кунар
14 марта, 14:48
Кабул в конце февраля начал операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной им границы между двумя странами — в ответ на бомбардировки ВВС соседнего государства. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны.
Тогда стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Афганские беспилотники атаковали военную базу армии Пакистана
13 марта, 09:55
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
