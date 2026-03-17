Овчинский: ЖК на 538 квартир строят по реновации в Гольянове в Москве

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Строительство жилого комплекса на 538 квартир для участников программы реновации стартовало в районе Гольяново на востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Площадь отведенного под строительство участка, расположенного на улице Амурской, 30, превышает 0,7 гектара.

"Жилой комплекс будет состоять из четырех корпусов разной этажности общей площадью более 52 тысяч квадратных метров. В доме запроектированы 538 квартир, восемь из них предусмотрены для маломобильных граждан. Совокупная жилая площадь составит почти 34 тысячи квадратных метров", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Новостройка, в возведении которой используются в основном российские стройматериалы, будет иметь форму прямоугольника. Внутри периметра благоустроят просторный двор с двумя детскими и спортивной площадками, появится также зона спокойного отдыха с перголами, заметил глава департамента.

Проектом, кроме того, предусмотрено строительство подземного автопаркинга, прямой доступ к которому из жилой части четырехкорпусного здания обеспечат лифты, добавил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении в новые квартиры более 250 жителей Можайского района на западе города, участвующих в программе реновации. Всего в этом районе в контур реновации вошли 148 зданий старого жилфонда.