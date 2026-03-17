Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Короткий отпуск устраивает лишь немногих: каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников исследования. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя - 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) - больше месяца. Еще 2% дали собственные варианты, а 4% затруднились с ответом", - показало исследование мнений 1600 респондентов.

За год предпочтения почти не изменились: большинство россиян по-прежнему считают четырехнедельный отпуск самым оптимальным.

Среди гендерных различий аналитики отметили, что женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три недели (24% против 16%). При этом мужчины активнее поддерживают четырехнедельный отпуск (33% против 27% среди женщин) и более длительные каникулы (28% против 19%).