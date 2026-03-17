Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска
2026-03-17T02:44:00+03:00
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Короткий отпуск устраивает лишь немногих: каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников исследования. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя - 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) - больше месяца. Еще 2% дали собственные варианты, а 4% затруднились с ответом", - показало исследование мнений 1600 респондентов.
За год предпочтения почти не изменились: большинство россиян по-прежнему считают четырехнедельный отпуск самым оптимальным.
Среди гендерных различий аналитики отметили, что женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три недели (24% против 16%). При этом мужчины активнее поддерживают четырехнедельный отпуск (33% против 27% среди женщин) и более длительные каникулы (28% против 19%).
Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый - две недели (26%), а 23% - три недели. Трое из 10 россиян в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% - больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (39%).