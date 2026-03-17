https://ria.ru/20260317/osetija-2081149200.html
В Северной Осетии задержали оператора, организовавшего массовые звонки
Правоохранителями задержан оператор преступной группировки, занимавшийся организацией массовых телефонных звонков для хищения средств у граждан РФ, заведено...
происшествия
россия
республика крым
симферополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Северной Осетии задержали оператора, проводившего массовые звонки для хищений
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правоохранителями задержан оператор преступной группировки, занимавшийся организацией массовых телефонных звонков для хищения средств у граждан РФ, заведено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.
"Североосетинские киберполицейские совместно с УФСБ России
по РСО‑Алания пресекли деятельность участника организованной преступной группы, занимавшегося незаконными операциями с телекоммуникационным оборудованием. Задержан житель Крыма
2004 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max
.
По данным правоохранителей, в феврале 2026 года подозреваемый подключился к преступной схеме в качестве оператора терминала пропуска трафика. По указанию неустановленного лидера группировки он совершил поездку из Симферополя
во Владикавказ
, где получил комплект специального оборудования, уточняют в МВД.
С помощью руководителя группировки задержанный, по информации силовиков, организовывал незаконный пропуск телефонного трафика, что позволяло совершать массовые звонки неограниченному кругу лиц без идентификации абонента, в том числе, для обзвона граждан РФ с целью хищения денежных средств. Для скрытого и безопасного взаимодействия с соучастниками подозреваемый использовал специализированное интернет-приложение, а за выполнение задач он получал денежное вознаграждение.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой, в целях совершения иного преступления либо повлекшее тяжкие последствия". В настоящее время подозреваемый находится под стражей", - добавили в МВД РФ.
Правоохранители продолжают устанавливать остальных участников преступной группы, расследование уголовного дела продолжается.