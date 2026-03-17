Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Ощадбанк" пытается оспорить задержание инкассаторов в Венгрии - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/oschadbank-2081273132.html
СМИ: "Ощадбанк" пытается оспорить задержание инкассаторов в Венгрии
2026-03-17T18:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079071914_35:0:1829:1009_1920x0_80_0_0_dd3655ca3a2d581d9596df344bc0a18c.jpg
https://ria.ru/20260310/parlament-2079764453.html
https://ria.ru/20260312/vengrija-2080231744.html
венгрия
украина
будапешт
СМИ: "Ощадбанк" пытается оспорить задержание инкассаторов в Венгрии

HVG: "Ощадбанк" пытается оспорить в прокуратуре Венгрии задержание инкассаторов

© Правительство ВенгрииЗадержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео
© Правительство Венгрии
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Украинский "Ощадбанк" подал заявление в центральную следственную прокуратуру Венгрии с целью оспорить задержание и высылку инкассаторов, перевозивших в Венгрии валюту и золото, сообщил венгерский портал HVG.
"Юридический представитель украинского "Ощадбанка" подал заявление в центральную следственную прокуратуру Венгрии... Согласно их заявлению, также подано заявление от имени семи украинских перевозчиков денег по подозрению в незаконном задержании и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суд Будапешта был также подан иск об отмене решения о депортации задержанных на Украину.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала