СМИ: "Ощадбанк" пытается оспорить задержание инкассаторов в Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Украинский "Ощадбанк" подал заявление в центральную следственную прокуратуру Венгрии с целью оспорить задержание и высылку инкассаторов, перевозивших в Венгрии валюту и золото, сообщил венгерский портал HVG.
"Юридический представитель украинского "Ощадбанка" подал заявление в центральную следственную прокуратуру Венгрии... Согласно их заявлению, также подано заявление от имени семи украинских перевозчиков денег по подозрению в незаконном задержании и злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.