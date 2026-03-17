У экс-министра спорта Липецкой области прошли обыски

ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Обыски прошли у экс-министра спорта Липецкой области Ксении Казаковой, подозреваемой в мошенничестве, сейчас идут допросы, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.
"Допросы идут, обыски уже состоялись", — сообщил собеседник агентства.
В силовых ведомствах подтвердили, что в деле о мошенничестве в отношении экс-министра физкультуры и спорта Липецкой области речь идёт о Ксении Казаковой, которая занимала пост министра в течение года, с марта 2025 года. Она уволилась по собственному желанию, потому что в отношении неё начали проводиться определённые проверочные мероприятия.
Ранее в СУ СК России по Липецкой области сообщили, что экс-министра физкультуры и спорта Липецкой области подозревают в мошенничестве на сумму 1,3 миллиона рублей. По данным следователя, подозреваемая, будучи в тот момент директором городского спортивного центра, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность педагога-организатора. Заработная плата за невыполненную работу перечислялась на счёт знакомой, она потратила эти деньги на свои нужды.