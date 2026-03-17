19:46 17.03.2026
На юге Украины мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
На юге Украины мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
Мужчина в городе Николаев на юге Украины напал с ножом на полицейского и сотрудника военкомата, сообщает региональная полиция. РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Украина, Николаев (Украина), Россия, Вооруженные силы Украины
На юге Украины мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

В Николаеве мужчина напал с ножом на полицейского и сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мужчина в городе Николаев на юге Украины напал с ножом на полицейского и сотрудника военкомата, сообщает региональная полиция.
Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего. Фигурант ножом нанес удары в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении региональной полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
На Украине мужчина, избитый военкомами по дороге в ТЦК, умер в больнице
Вчера, 15:49
По данным полиции, инцидент случился при проверке документов у мужчины. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудники полиции и военкомата госпитализированы. Задержанным оказался 33-летний местный житель. Ему вменяется статья "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине силой затолкали в свой автобус таксиста - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Кривом Роге сотрудники ТЦК силой вытащили таксиста из машины
16 марта, 10:45
 
