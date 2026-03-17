На юге Украины мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Мужчина в городе Николаев на юге Украины напал с ножом на полицейского и сотрудника военкомата, сообщает региональная полиция.

"В Николаеве полицейские задержали мужчину за нападение на правоохранителя и военнослужащего. Фигурант ножом нанес удары в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении региональной полиции, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По данным полиции, инцидент случился при проверке документов у мужчины. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Сотрудники полиции и военкомата госпитализированы. Задержанным оказался 33-летний местный житель. Ему вменяется статья "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение.