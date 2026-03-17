В Нигерии из-за взрывов погибли более 20 человек

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 108 пострадали в результате предполагаемых терактов в Нигерии в районе больницы, рынка и путепровода, сообщила полиция штата Борно.

"Предварительное следствие показало, что эти акты были совершены предполагаемыми подрывниками-смертниками. К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли и еще 108 получили травмы разной степени тяжести", - говорится в заявлении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.