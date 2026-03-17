В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя - РИА Новости, 17.03.2026
09:05 17.03.2026
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя - РИА Новости, 17.03.2026
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя
Житель Красноярского края застрелил супругу, чуть не убил ее нового сожителя и попытался свести счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело об убийстве и... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T09:05:00+03:00
2026-03-17T09:05:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
республика хакасия
россия
красноярский край
республика хакасия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Республика Хакасия
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя

В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее нового сожителя

КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Житель Красноярского края застрелил супругу, чуть не убил ее нового сожителя и попытался свести счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла в понедельник вечером. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом по улице Ленинградской села Озерного, где его 52-летняя супруга проживала с новым сожителем, 53-летним мужчиной. Войдя в жилище, злоумышленник выстрелил несколько раз из карабина в свою супругу и ее партнера. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчину же удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
После совершенного преступления, уточняют в СК, подозреваемый покинул место происшествия и направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью. Он был госпитализирован, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Енисейска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 30, пунктом "а" частью 2 статьей 105 УК РФ "покушение на убийство двух лиц", частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.

В главке СК РФ уточняют, что в настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе главка пояснили журналистам, что мужчина и убитая женщина были в браке, но уже год не жили вместе.
В региональном управлении МВД сообщили, что мотивом преступления, по словам задержанного, стала ревность.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРеспублика Хакасия
 
 
