В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя - РИА Новости, 17.03.2026
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя
Житель Красноярского края застрелил супругу, чуть не убил ее нового сожителя и попытался свести счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело об убийстве и... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T09:05:00+03:00
2026-03-17T09:05:00+03:00
2026-03-17T09:05:00+03:00
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, республика хакасия
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Республика Хакасия
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя
В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее нового сожителя
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Житель Красноярского края застрелил супругу, чуть не убил ее нового сожителя и попытался свести счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, трагедия произошла в понедельник вечером. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом по улице Ленинградской села Озерного, где его 52-летняя супруга проживала с новым сожителем, 53-летним мужчиной. Войдя в жилище, злоумышленник выстрелил несколько раз из карабина в свою супругу и ее партнера. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчину же удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
После совершенного преступления, уточняют в СК
, подозреваемый покинул место происшествия и направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью. Он был госпитализирован, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Енисейска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 30, пунктом "а" частью 2 статьей 105 УК РФ "покушение на убийство двух лиц", частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.
В главке СК РФ уточняют, что в настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе главка пояснили журналистам, что мужчина и убитая женщина были в браке, но уже год не жили вместе.
В региональном управлении МВД сообщили, что мотивом преступления, по словам задержанного, стала ревность.