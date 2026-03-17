В Красноярском крае мужчина расстрелял жену и чуть не убил ее сожителя

КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Житель Красноярского края застрелил супругу, чуть не убил ее нового сожителя и попытался свести счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, сообщает региональный главк СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в понедельник вечером. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом по улице Ленинградской села Озерного, где его 52-летняя супруга проживала с новым сожителем, 53-летним мужчиной. Войдя в жилище, злоумышленник выстрелил несколько раз из карабина в свою супругу и ее партнера. Женщина скончалась на месте происшествия, мужчину же удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После совершенного преступления, уточняют в СК , подозреваемый покинул место происшествия и направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью. Он был госпитализирован, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Енисейским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя города Енисейска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 30, пунктом "а" частью 2 статьей 105 УК РФ "покушение на убийство двух лиц", частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", - говорится в сообщении.

В главке СК РФ уточняют, что в настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе главка пояснили журналистам, что мужчина и убитая женщина были в браке, но уже год не жили вместе.