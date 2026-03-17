Бахрушинский музей представил новый музей Донецкого театра кукол - РИА Новости, 17.03.2026
22:42 17.03.2026
Бахрушинский музей представил новый музей Донецкого театра кукол
Новый музей Донецкого театра кукол, созданный Бахрушинским театральным музеем, открылся в ДНР, его посетили первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 17.03.2026
Бахрушинский музей представил новый музей Донецкого театра кукол

РИА Новости: в ДНР открылся новый музей Донецкого театра кукол

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Донецкий театр кукол
Донецкий театр кукол. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новый музей Донецкого театра кукол, созданный Бахрушинским театральным музеем, открылся в ДНР, его посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бахрушинского музея.
"Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин посетили музей Донецкого республиканского академического театра кукол, созданный Бахрушинским театральным музеем в рамках федеральной программы "Новый музей театра" при поддержке Министерства культуры РФ. Экскурсию по экспозиции провела генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова", - говорится в сообщении.
Выставка Премьеры русского авангарда - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Бахрушинский музей открыл выставку театрального авангарда в Люксембурге
Вчера, 13:07
Бахрушинский театральный музей вел проект создания музея на всех этапах от разработки концепции и дизайн-проекта до монтажа экспозиции. Экспозиция, расположенная на первом этаже Донецкого театра кукол, включает шесть тематических зон и представляет более 140 предметов из собрания Бахрушинского театрального музея, архива Донецкого театра кукол и фондов Донецкого республиканского краеведческого музея, отметили в пресс-службе.
Среди экспонатов - перчаточные, тростевые и планшетные куклы, марионетки, а также эскизы декораций и костюмов, театральная бутафория, программы и афиши, фотографии, аудио- и видеоматериалы. Посетитель может проследить всю историю театра кукол: от народного образа, обрядовой культуры и ярмарочного представления - к самостоятельному виду театрального искусства, способному говорить на понятном и живом языке с разными поколениями.
"Новый музей — один из первых практических результатов соглашения Бахрушинского музея с Донецкой Народной Республикой. Следующим шагом нашего сотрудничества станет открытие постоянной экспозиции Бахрушинского музея в Дебальцево", — подчеркнула Трубинова.
В экспозиции Бахрушинский музей использует современные музейные технологии, интерактивные инсталляции и мультимедийные элементы. Посетителей встречают "говорящие" куклы, об истории кукольного театра рассказывает раёк, ярмарочный короб с "чудесами", а в комоде с "секретами" спрятаны куклы и театральная бутафория. Посещение музея знакомит не только с экспонатами, но и с ремеслом кукольного театра. С помощью интерактива юные посетители музея под руководством экскурсоводов могут "оживить" перчаточных кукол - любимых героев русского фольклора: озорного Петрушку, Машу и Медведя, персонажей сказки "Репка".
Новый музей Донецкого театра кукол станет важной просветительской площадкой, где будут проводиться обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы по созданию кукол от художников театра, встречи с режиссёрами и актёрами, а также показы архивных видеозаписей спектаклей, заключили в пресс-службе.
Посетительница на выставке Бахрушинского музея в Таиланде - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Бахрушинский музей открыл выставку на Фестивале российского кино в Таиланде
4 марта, 11:50
 
