Войти в культурный код. Музеи открывают новые форматы работы с аудиторией

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сегодня российские музеи ведут важную работу по сохранению исторической правды и защите национального суверенитете. Какие средства они для этого используют? Насколько выросло значение информационной работы для привлечения аудитории? Об этом рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в медиацентре медиагруппы "Россия сегодня".

Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина представила результаты исследования "Медиамониторинг федеральных музеев за 2025 год", подготовленного "Социальным навигатором" медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "Музеи в социальных медиа". Она отметила рост числа упоминаний музеев в СМИ и в соцсетях за 2024-2025 годы.

"Этот рост связан с активной информационной политикой, которую реализуют музеи, находясь на связи со всеми группами населения – от маленьких детей до людей серебряного возраста и отвечая на их запросы на их языке. При этом наибольшую активность музеи проявляют в летние месяцы, а самые высокие за три года показатели были достигнуты в сентябре 2025 года", — рассказала она.

В то же время Наталья Тюрина отметила, что информационная работа некоторых федеральных музеев носит формальный характер, связанный только с освещением внутренних мероприятий.

"В 2025 году только 25 федеральных музеев из 72 поддерживали активную информационную повестку, продуктивную с точки зрения культурно-исторического просвещения аудитории. А именно такая повестка должна лежать в основе защиты национального суверенитета", — подчеркнула она.

Директор государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев отметил, что для работы по формированию культурного кода россиян музеи должны использовать самые разные форматы своей деятельности.

"Есть люди, которые хотят поспорить о каких-то исторических фактах. Но наши музеи работают не в какой-то выдуманной истории, мы работаем с предметами, и с нами очень сложно спорить. К сожалению, мы находимся далеко от жителей многих регионов, не все доедут из Бурятии в Бородино. Поэтому информационная повестка для нас архиважна. Она строится не просто на перечислении исторических фактов. Мы занимаемся обучением и воспитанием тех, кто к нам приходит. Для нашего музея важна воспитательная функция, мы не только храним прошлое России, мы еще и формируем ее будущее", — рассказал он.

Игорь Корнеев особо выделил значение работы музеев с детьми для проведения патриотической работы, в том числе и среди взрослой аудитории.

"Каждый год более 60% наших посетителей — это подростки и дети. Поэтому наши программы и фестивали рассчитаны на интерес детей. Если ребенок потянет родителя в музей, тот никогда не откажется пойти с ним. А если мы вызовем интерес у ребенка, к нам придут и взрослые", — подчеркнул он.

Заместитель директора по культурно-просветительской деятельности государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова поддержала коллегу, отметив, что сообщества детей и взрослых, которые возникают вокруг музеев, помогают формировать патриотизм в обществе.

"Патриотизм — это не статистика, это не количество прочитанных книг, просмотренных фильмов, музейных экспозиций, выставок и мероприятий. Патриотизм идет прежде всего от эмоций, а эмоция зарождается в диалоге. Современные музеи — это уже не просто классические экспозиции, где посетителям рассказывают историю региона или историю страны. Музей становится площадкой диалога с аудиторией, в основе которого лежат подлинное научное знание и исторические артефакты", — сообщила она.

Кристина Столярова отметила, что посетители первого ратного поля России узнают о продолжающихся археологических исследованиях Куликова поля, о современных технологиях, которые помогают подтверждать историю страны.

"Мы рассказываем о Куликовом поле, как заповедном месте, о своих экспериментах по восстановлению природного ландшафта. Мы представляем поле сражения как поле жизни разных поколений. Мы показываем, что подвиги совершаются, в том числе ради малой родины, и тема родной природы, родного дома — это основной лейтмотив, который движет людьми и формирует их патриотическое восприятие", — заявила она.

Заместитель директора государственного музея "Смоленская крепость" Аревик Акопян рассказала о разных направлениях музейной работы по сохранению исторической памяти. Среди них она назвала долгосрочный проект по реконструкции исторического огорода на прясле Моховой башни Смоленской крепости.

"С момента освобождения Смоленска от фашистов в 1943 году и до 1956 года крепость стала настоящим домом для многих жителей разрушенного города, и мы захотели отдать дань уважения бытовому подвигу смолян. Мы привлекли студентов сельхозакадемии и посеяли на пряслах настоящий огород — лен и душистые травы, которые сделали основой нашей сувенирной продукции. Теперь там разместилась наша интерактивная экспозиция, среди которой мы провели дефиле исторических костюмов. Сегодня экспозиция открыта для всех жителей города", — сообщила она.

Директор по информационным технологиям АНО "Мир Музея" Анастасия Подорожная представила выводы, сделанные по результатам анализа информационной политики российских федеральных музеев России.

"Наш проект касается только малых городов с населением меньше 50 тысяч человек. С 2024 года число упоминания музеев в русскоязычном пространстве выросло почти на треть, с 19,4 до 26 миллионов раз в 2025 году. Число запросов в Яндексе за год выросло на 16 процентов, до 84,2 миллионов. Интересно, что в Яндексе спрашивают те, кто хочет посетить музей, а упоминают музеи чаще пресс-службы самих музеев. То есть музеи начали активнее работать и чуть-чуть опередили интерес аудитории", — рассказала она.

Эксперт посоветовала музеям, которые пока не имеют специалистов по социальным медиа, придерживаться общей государственной информационной повестки и начать проводить конкурсы, которые будут вовлекать аудиторию в музейную и в культурную деятельность. Также она порекомендовала провести нейрооптимизацию сайтов и страниц музеев под алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы повысить шансы на их попадание на первую страницу выдачи поисковых систем.