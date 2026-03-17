"Сам не понимаю": Червоткин рассказал о мотивации продолжать карьеру - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:42 17.03.2026
"Сам не понимаю": Червоткин рассказал о мотивации продолжать карьеру
"Сам не понимаю": Червоткин рассказал о мотивации продолжать карьеру - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
"Сам не понимаю": Червоткин рассказал о мотивации продолжать карьеру
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что иногда не видит для себя мотивации продолжать спортивную карьеру. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T15:42:00+03:00
2026-03-17T15:42:00+03:00
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), алексей червоткин
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Алексей Червоткин
"Сам не понимаю": Червоткин рассказал о мотивации продолжать карьеру

Червоткин: иногда сам не понимаю, какая у меня мотивация продолжать бегать

Алексей Червоткин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что иногда не видит для себя мотивации продолжать спортивную карьеру.
С 2022 года российские лыжники были отстранены от международных турниров. В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.
"Я надеюсь, что еще побегаю. Но, если честно, иногда сам не понимаю, какая именно мотивация. Когда уже стартуешь в гонке, тогда все понятно: включается привычка бороться. А вот чтобы каждый день выходить и выполнять нагрузки, пахать, пахать и пахать, нужно понимать, ради чего ты это делаешь. Нужно заставлять себя и объяснять себе зачем. Конечно, хочется быть среди лучших, но не все всегда дается легко и не все получается", - сказал Червоткин.
"Хотелось бы, конечно, поставить такую яркую точку. Я уже говорил: было бы здорово завершить карьеру хотя бы на чемпионате мира, например, в гонке на 50 километров классическим стилем. Хотелось бы, конечно, при хорошем раскладе, но это скорее большая часть фантазии и мечты. Скорее всего, так мечтой и останется", - отметил лыжник.
Червоткин рассказал, где у Коростелева был шанс взять олимпийскую медаль
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Алексей Червоткин
 
