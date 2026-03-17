Пассажиры "Мострансавто" совершили более 45 млн поездок по соцкартам
С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и Москвы в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили более 45 миллионов поездок, что составило 45%
2026-03-17T13:02:00+03:00
Свыше 45 млн поездок совершено на автобусах "Мострансавто" при помощи соцкарт
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и Москвы в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили более 45 миллионов поездок, что составило 45% от общего количества трансакций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Жители Московской области и Москвы могут воспользоваться социальными картами на различных городских, пригородных и междугородних маршрутах компании. Чаще всего льготным проездом пользовались в Королеве: в местном филиале (МАП №10) поездки по соцкартам оплатили более 6,3 миллиона раз. На втором месте – город Ногинск (МАП №12) с результатом в 5,3 миллиона оплат, а замыкает тройку лидеров Балашиха (МАП №11), где пассажиры воспользовались соцкартами 4,9 миллиона раз.
Всего предприятие обслуживает свыше 1,4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линию выходят более 5 тысяч автобусов. Оплатить проезд в них можно не только по социальной карте, но и картами "Тройка", "Стрелка" или любой банковской картой.