Пассажиры "Мострансавто" совершили более 45 млн поездок по соцкартам

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С начала года с помощью социальных карт жителя Подмосковья и Москвы в автобусах "Мострансавто" пассажиры совершили более 45 миллионов поездок, что составило 45% от общего количества трансакций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Жители Московской области и Москвы могут воспользоваться социальными картами на различных городских, пригородных и междугородних маршрутах компании. Чаще всего льготным проездом пользовались в Королеве: в местном филиале (МАП №10) поездки по соцкартам оплатили более 6,3 миллиона раз. На втором месте – город Ногинск (МАП №12) с результатом в 5,3 миллиона оплат, а замыкает тройку лидеров Балашиха (МАП №11), где пассажиры воспользовались соцкартами 4,9 миллиона раз.