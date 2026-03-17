Рейтинг@Mail.ru
В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
22:09 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/moskva-2081310284.html
В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки
В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки - РИА Новости, 17.03.2026
В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки
Врачи московской ветеринарной клиники прооперировали 16-летнюю таксу, у которой прорвалась крупная опухоль селезенки и началось кровотечение, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T22:09:00+03:00
2026-03-17T22:09:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081310017_0:231:962:772_1920x0_80_0_0_3b7477587169e0f0a1a2951812c2cab7.jpg
https://ria.ru/20260306/dodobonya-2079024641.html
https://ria.ru/20260108/pozhar-2066935996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081310017_0:141:962:862_1920x0_80_0_0_2f3ef1adfe9105515069b3c81beb7124.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки

В Москве прооперировали 16-летнюю таксу с разрывом опухоли селезенки

© Фото : Комитет ветеринарии МосквыТакса Дина
Такса Дина - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : Комитет ветеринарии Москвы
Такса Дина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врачи московской ветеринарной клиники прооперировали 16-летнюю таксу, у которой прорвалась крупная опухоль селезенки и началось кровотечение, сообщается в Telegram-канале столичного комитета ветеринарии.
«
"В Зеленоградской ветклинике прооперировали таксу Дину 16,5 лет, у которой лопнула опухоль селезенки. Собака поступила на приём экстренно: у нее было острое ухудшение состояния, боль в животе и сильная вялость. По УЗИ и рентгену у Дины диагностировали объемное образование в брюшной полости, а по ЭХО сердца кардиолог Татьяна Александровна Барагина определила эндокардиоз начальной стадии", - говорится в сообщении.
Дину взяли на срочную операцию, и она была сделана вовремя: хирург Надежда Кузина и фельдшер Юрий Арсланов удалили пациентке крупную опухоль селезенки, которая уже прорвалась, и началось кровотечение.
«
"Благодаря тому, что владелец обратился в клинику немедленно, при первых симптомах, диагностика и операция были проведены день в день и кровотечение было незначительным, собаке удалось помочь", - уточняется в сообщении.
Владельцы выполняли все назначения, в том числе делали уколы для стимуляции кроветворной функции, и Дина смогла перенести эту тяжелую операцию без переливания крови.
«
"Сейчас таксе уже сняли швы и она чувствует себя хорошо: со слов владельца, стала намного активнее, веселее, хорошо кушает. В дальнейшем Дине после полного восстановления от операции предстоит лечить зубы, а пока она получает стимулятор эритропоэза", - заключается в сообщении.
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала