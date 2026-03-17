В Москве ветеринары прооперировали таксу с разрывом опухоли селезенки

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врачи московской ветеринарной клиники прооперировали 16-летнюю таксу, у которой прорвалась крупная опухоль селезенки и началось кровотечение, сообщается в Telegram-канале столичного комитета ветеринарии.
"В Зеленоградской ветклинике прооперировали таксу Дину 16,5 лет, у которой лопнула опухоль селезенки. Собака поступила на приём экстренно: у нее было острое ухудшение состояния, боль в животе и сильная вялость. По УЗИ и рентгену у Дины диагностировали объемное образование в брюшной полости, а по ЭХО сердца кардиолог Татьяна Александровна Барагина определила эндокардиоз начальной стадии", - говорится в сообщении.
Дину взяли на срочную операцию, и она была сделана вовремя: хирург Надежда Кузина и фельдшер Юрий Арсланов удалили пациентке крупную опухоль селезенки, которая уже прорвалась, и началось кровотечение.
"Благодаря тому, что владелец обратился в клинику немедленно, при первых симптомах, диагностика и операция были проведены день в день и кровотечение было незначительным, собаке удалось помочь", - уточняется в сообщении.
Владельцы выполняли все назначения, в том числе делали уколы для стимуляции кроветворной функции, и Дина смогла перенести эту тяжелую операцию без переливания крови.
"Сейчас таксе уже сняли швы и она чувствует себя хорошо: со слов владельца, стала намного активнее, веселее, хорошо кушает. В дальнейшем Дине после полного восстановления от операции предстоит лечить зубы, а пока она получает стимулятор эритропоэза", - заключается в сообщении.