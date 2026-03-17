Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/minoborony-2081117122.html
Минобороны предложило уточнить список психических расстройств
Минобороны предложило уточнить список психических расстройств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_471:0:2851:1338_1920x0_80_0_0_ca104eae7cd12e7cda1719b74b6a756c.jpg
https://ria.ru/20260304/vyplaty-2078542763.html
https://ria.ru/20260304/vyplaty-2078412909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776037920_706:0:2610:1428_1920x0_80_0_0_33c2f45421c0b6a81db0704ddc485f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России предлагает уточнить список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации, следует из подготовленного министерством проекта приказа министра обороны РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Двадцатого декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.
"Проект приказа министра обороны Российской Федерации ... разработан в целях предотвращения поступления на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства), имеющих психические расстройства, и предупреждения в Вооруженных Силах Российской Федерации суицидальных происшествий", - говорится в пояснительной записке в проекту приказа.
Ведомственным проектом предлагается уточнить пункт 7 приказа министра обороны РФ следующими заболеваниями: органическое кататоническое расстройство, органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство, органическое аффективное расстройство, органическое тревожное расстройство, органическое диссоциативное расстройство, легкие когнитивные нарушения при органических расстройствах; психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ; острые полиморфные психотические расстройства (в том числе ассоциированные с острым стрессом), шизофрения, хронические бредовые расстройства, шизотипические расстройства, шизоаффективные расстройства, хронические аффективные расстройства; фобические и тревожные расстройства, другие тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства; расстройства психологического (психического) развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте; умственная отсталость.
В действующем приказе министра обороны РФ пункт 7 не содержит конкретных заболеваний и расстройств.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала