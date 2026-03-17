Минобороны предложило уточнить список психических расстройств

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России предлагает уточнить список психических расстройств, при наличии которых ограниченно годные не смогут служить по контракту в период мобилизации, следует из подготовленного министерством проекта приказа министра обороны РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Двадцатого декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, расширяющий список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.

"Проект приказа министра обороны Российской Федерации ... разработан в целях предотвращения поступления на военную службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства), имеющих психические расстройства, и предупреждения в Вооруженных Силах Российской Федерации суицидальных происшествий", - говорится в пояснительной записке в проекту приказа.

Ведомственным проектом предлагается уточнить пункт 7 приказа министра обороны РФ следующими заболеваниями: органическое кататоническое расстройство, органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство, органическое аффективное расстройство, органическое тревожное расстройство, органическое диссоциативное расстройство, легкие когнитивные нарушения при органических расстройствах; психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ; острые полиморфные психотические расстройства (в том числе ассоциированные с острым стрессом), шизофрения, хронические бредовые расстройства, шизотипические расстройства, шизоаффективные расстройства, хронические аффективные расстройства; фобические и тревожные расстройства, другие тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные (конверсионные) расстройства; расстройства психологического (психического) развития, эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте; умственная отсталость.