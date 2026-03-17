20:31 17.03.2026 (обновлено: 21:17 17.03.2026)
Президент Мексики допустила проведение матчей сборной Ирана на ЧМ-2026
Президент Мексики допустила проведение матчей сборной Ирана на ЧМ-2026

Шейнбаум допустила проведение в Мексике матчей сборной Ирана на ЧМ по футболу

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Мексика не возражает против размещения и возможного проведения матчей сборной Ирана на своей территории во время Чемпионата мира 2026 года, если такое решение примет ФИФА, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"Это рассматривают с ФИФА - возможно ли, поскольку они должны были ехать в США, провести турнир здесь, в Мексике. Мы сообщим о результатах в свое время. Для Мексики нет никаких препятствий, вопрос только в логистике ФИФА", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.
Посольство Ирана в Мексике сообщило перед этим, что Федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной команды с территории США в Мексику.
"Поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность национальной сборной Ирана, мы, безусловно, не поедем в Америку. В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Чемпионата мира в Мексике", - говорится в сообщении со ссылкой на главу иранской федерации футбола Мехди Таджа.
В ФИФА, в свою очередь, заявили, что находятся в контакте со всеми участвующими ассоциациями и рассчитывают на проведение матчей в соответствии с утвержденным расписанием.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом нынешней геополитической обстановки. После заявления Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в Чемпионате мира.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
