Президент Мексики допустила проведение матчей сборной Ирана на ЧМ-2026

МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Мексика не возражает против размещения и возможного проведения матчей сборной Ирана на своей территории во время Чемпионата мира 2026 года, если такое решение примет ФИФА, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Посольство Ирана в Мексике сообщило перед этим, что Федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной команды с территории США в Мексику.
"Поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность национальной сборной Ирана, мы, безусловно, не поедем в Америку. В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Чемпионата мира в Мексике", - говорится в сообщении со ссылкой на главу иранской федерации футбола Мехди Таджа.
В ФИФА, в свою очередь, заявили, что находятся в контакте со всеми участвующими ассоциациями и рассчитывают на проведение матчей в соответствии с утвержденным расписанием.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом нынешней геополитической обстановки. После заявления Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. В понедельник генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в Чемпионате мира.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.