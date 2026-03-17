Золотые медалисты Паралимпиады получат пожизненные ски-пассы в "Роза Хутор"

СОЧИ, 17 Мар – РИА Новости. Российские золотые медалисты Паралимпиады 2026 года получат пожизненные ски-пассы на горнолыжный курорт в Сочи "Роза Хутор", такие же абонементы вручат личным тренерам победителей, рассказали журналистам в пресс-службе горнолыжного курорта.

Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.