Золотые медалисты Паралимпиады получат пожизненные ски-пассы в "Роза Хутор"
11:25 17.03.2026 (обновлено: 11:48 17.03.2026)
Золотые медалисты Паралимпиады получат пожизненные ски-пассы в "Роза Хутор"
Золотые медалисты Паралимпиады получат пожизненные ски-пассы в "Роза Хутор"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прилет паралимпийской сборной России в Москву
Прилет паралимпийской сборной России в Москву - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Прилет паралимпийской сборной России в Москву
СОЧИ, 17 Мар – РИА Новости. Российские золотые медалисты Паралимпиады 2026 года получат пожизненные ски-пассы на горнолыжный курорт в Сочи "Роза Хутор", такие же абонементы вручат личным тренерам победителей, рассказали журналистам в пресс-службе горнолыжного курорта.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны
15 марта, 23:12
"Роза Хутор" подарит пожизненные ски-пассы российским золотым медалистам Паралимпиады 2026 года и их личным тренерам", - говорится в сообщении.
Горнолыжный курорт также обратился в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России с предложением обеспечить такими же абонементами всех олимпийских и паралимпийских чемпионов СССР и России, а также их личных тренеров. Предложение касается победителей как зимних, так и летних Игр.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, победившая с ее ведущим Сергеем Синякиным в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Флаги IPC и ПКР
Песков: Путин радуется блистательному выступлению российских паралимпийцев
16 марта, 12:58
 
