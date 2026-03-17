В Bosco рассказали о продажах новой формы российской сборной

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Исполнительный директор "Мануфактуры Bosco" Юлия Демидова в беседе с РИА Новости не исключила, что коллекцию экипировки паралимпийской сборной России могут раскупить за день.

"Коллекция немедленно поступила в продажу, она была подготовлена. И сейчас сложно спрогнозировать, ведь может оказаться так, что завтра все полки будут пусты. И мы готовы восполнять и восполнять в поддержку наших паралимпийцев, олимпийцев и всех будущих комитетов, которые будут выступать в нашей форме", - сказала Демидова агентству.