В Bosco рассказали о продажах новой формы российской сборной

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Исполнительный директор "Мануфактуры Bosco" Юлия Демидова в беседе с РИА Новости не исключила, что коллекцию экипировки паралимпийской сборной России могут раскупить за день.
"Коллекция немедленно поступила в продажу, она была подготовлена. И сейчас сложно спрогнозировать, ведь может оказаться так, что завтра все полки будут пусты. И мы готовы восполнять и восполнять в поддержку наших паралимпийцев, олимпийцев и всех будущих комитетов, которые будут выступать в нашей форме", - сказала Демидова агентству.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
В январе 2026 года Олимпийский комитет России (ОКР) и Bosco di Ciliegi заключили соглашение о поставке формы для сборных России. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.