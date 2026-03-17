Макрон призвал не расширять военную миссию ЕС в Красном море

ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не расширять мандат военной миссии Aspides, обеспечивающей безопасность судоходства в Красном море на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы привержены обеспечению морской безопасности и свободы судоходства в Красном море и в районе Баб-эль-Мандемcкого пролива, и эта операция должна продолжаться. Она остается актуальной и должна оставаться в рамках этой строгой системы. Это то, что мы называем операцией Aspides под греческим командованием. Эта система не должна распространяться на другие операции", - сказал французский лидер в ходе заседания совета по безопасности и обороны республики, посвященного ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.
Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.