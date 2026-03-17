В "ЛизаАлерт" рассказали, как уберечь детей от трагедий на водоемах весной

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Родителям нужно объяснить детям, что не существует "безопасного" льда, на него нельзя выходить ни при каких ситуациях, в том числе пытаясь кому-то помочь, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская.

"Одна рекомендация - на лед нельзя. Все. Никаких определений толщины, никаких определений цвета, никаких "постучи палкой вокруг себя" - ничего этого быть не должно. И нельзя призывать детей пытаться в одиночку помочь тонущему человеку или тонущему животному. Для детей не очевидно, что они не смогут этого сделать", - рассказала Маньковская.

Она также отметила, что существует проблема коммуникации - детям дают неверные рекомендации. Так, в памятках, которые родители находят в интернете, называется разная толщина "безопасного" льда, хотя на самом деле его не существует - выходить весной на лед нельзя при любых обстоятельствах.

"Они (памятки – ред.) создают ощущение у ребенка, что он может определить крепость этого льда. Ребенок не может этого сделать, он не способен это сделать. Даже взрослые люди проваливаются под лед, они тоже не могут определить, просто посмотрев на лед, сказать какой он толщины в этом месте", - уточнила Маньковская.

Инструктор отряда "ЛизаАлерт" добавила, что с детьми нужно постоянно проводить беседу на тему опасности льда: это должен быть не простой разговор, а постоянное напоминание о том, насколько весенний лед опасен.