Экономист объяснил, почему россияне срочно избавляются от квартир - РИА Новости, 17.03.2026
02:17 17.03.2026 (обновлено: 12:24 17.03.2026)
Экономист объяснил, почему россияне срочно избавляются от квартир
В настоящий момент примерно каждая четвертая квартира в России выставляется на продажу с пометкой "срочно". С чем это связано и можно ли сэкономить, купив такое РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В настоящий момент примерно каждая четвертая квартира в России выставляется на продажу с пометкой "срочно". С чем это связано и можно ли сэкономить, купив такое жилье, агентству “Прайм” рассказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
По его словам, нередко причины довольно печальные. Либо человеку срочно понадобились деньги, либо он больше не может обслуживать ипотеку. В этом случае жилье стараются продать побыстрее, чтобы купить что-то подешевле и не остаться без крыши над головой.
Но есть и более позитивные основания для срочной продажи.
“Например, кто-то смог прилично заработать на квартире и, заметив более интересные варианты для того, чтобы переложиться, хочет сделать это побыстрее”, — рассуждает он.
Дисконт при срочной продаже может составлять от 10-15% по ликвидным объектам до 30% по “неликвиду”. Покупка таких квартир может быть выгодной, но следует тщательно проверить все документы, поскольку за срочной продажей могут скрываться проблемы, подытожил Кричевский.
