Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 17.03.2026 (обновлено: 15:44 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/kuban-2081204279.html
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани - РИА Новости, 17.03.2026
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани
Задержанный министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:56:00+03:00
2026-03-17T15:44:00+03:00
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
https://ria.ru/20260317/tsnii-2081220842.html
https://ria.ru/20260317/dagestan-2081174211.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, происшествия
Краснодарский край, Происшествия
Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани

Главу Минздрава Кубани заподозрили в незаконном приобретении недвижимости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 17 мар – РИА Новости. Задержанный министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, об этом сообщали в правоохранительных органах.
"Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обогатился с 2013 года на 1 миллиард рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников", - рассказали агентству в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах рассказали, что в собственности Евгения Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости: 21 квартира суммарной площадью 1 588,2 квадратных метров, 11 нежилых помещений суммарной площадью 4053,7 квадратных метров, девять земельных участков суммарной площадью 6 673 квадратных метров, семь апартаментов суммарной площадью 270,2 квадратных метров, четыре гаража суммарной площадью 139,8 квадратных метров, три машиноместа суммарной площадью 40,1 квадратных метров, два частных домовладения суммарной площадью 1 064,7 квадратных метра. Большинство объектов недвижимости находится в Краснодаре, Сочи и ФТ Сириус.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вся недвижимость оформлялась на министра, его сына и брата, бывшую жену, её мать и сестру, а также на гражданскую супругу Губриеву, её мать и сына. Так, Евгений Филиппов владеет земельным участком в Сочи, а также квартирой и участком в Краснодаре. На сына Филиппова оформлены семь апартаментов и одно нежилое помещение в Сириусе, а также квартира в центре Сочи, земельный участок и квартира в сочинском поселке Красная поляна, нежилое помещение в Краснодаре.
По данным в распоряжении РИА Новости, последние приобретения недвижимости семьи зарегистрированы в 2024 году: квартира площадью 142,1 квадратных метра и два машиноместа в центре Сочи числится на имя сестры бывшей жены Филиппова - Баталовой Н.Л., квартира 124,1 квадратных метра и нежилое помещение площадью более 800 "квадратов" в Краснодаре были оформлены на сына гражданской супруги задержанного министра Губриева К.А.
Ранее у Филиппова прошли обыски, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах в конце января.​
Краснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала