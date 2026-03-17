Стало известно, в чем заподозрили министра здравоохранения Кубани

СОЧИ, 17 мар – РИА Новости. Задержанный министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Филиппова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, об этом сообщали в правоохранительных органах.

"Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов обогатился с 2013 года на 1 миллиард рублей, оформляя недвижимость на себя и своих близких родственников", - рассказали агентству в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах рассказали, что в собственности Евгения Филиппова и его близких родственников находятся 57 объектов недвижимости: 21 квартира суммарной площадью 1 588,2 квадратных метров, 11 нежилых помещений суммарной площадью 4053,7 квадратных метров, девять земельных участков суммарной площадью 6 673 квадратных метров, семь апартаментов суммарной площадью 270,2 квадратных метров, четыре гаража суммарной площадью 139,8 квадратных метров, три машиноместа суммарной площадью 40,1 квадратных метров, два частных домовладения суммарной площадью 1 064,7 квадратных метра. Большинство объектов недвижимости находится в Краснодаре Сочи и ФТ Сириус.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, вся недвижимость оформлялась на министра, его сына и брата, бывшую жену, её мать и сестру, а также на гражданскую супругу Губриеву, её мать и сына. Так, Евгений Филиппов владеет земельным участком в Сочи, а также квартирой и участком в Краснодаре. На сына Филиппова оформлены семь апартаментов и одно нежилое помещение в Сириусе, а также квартира в центре Сочи, земельный участок и квартира в сочинском поселке Красная поляна, нежилое помещение в Краснодаре.

По данным в распоряжении РИА Новости, последние приобретения недвижимости семьи зарегистрированы в 2024 году: квартира площадью 142,1 квадратных метра и два машиноместа в центре Сочи числится на имя сестры бывшей жены Филиппова - Баталовой Н.Л., квартира 124,1 квадратных метра и нежилое помещение площадью более 800 "квадратов" в Краснодаре были оформлены на сына гражданской супруги задержанного министра Губриева К.А.