Рейтинг@Mail.ru
КСИР подтвердил гибель командира сил "Басидж"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 17.03.2026 (обновлено: 22:22 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/ksir-2081307942.html
КСИР подтвердил гибель командира сил "Басидж"
КСИР подтвердил гибель командира сил "Басидж"
2026-03-17T21:40:00+03:00
2026-03-17T22:22:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080981609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_011908fc07523ca0bb55a87e601654aa.jpg
https://ria.ru/20260316/ssha-2080858260.html
КСИР подтвердил гибель командира сил "Басидж"

КСИР подтвердил гибель командира сил "Басидж" при американо-израильской ударе

© REUTERS / Majid AsgaripourДым поднимается после удара в Тегеране
Дым поднимается после удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана в заявлении подтвердил гибель командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезы Солеймани.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила в Тегеране командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезу Солеймани.
«

"Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье (военного - ред.) в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки", - сообщил КСИР в заявлении, которое приводит агентство Fars.

Корпус стражей также предупредил, что члены связанной с ним организации "Басидж" не оставят неотмщенной кровь Солеймани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США хотят сбросить на Иран ядерную бомбу, чтобы отступить с победой
16 марта, 08:00
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)В миреСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала