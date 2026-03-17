В Красноярском крае завели дело после пропажи туриста
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 9 марта 56-летнего мужчины на территории национального парка "Красноярские Столбы", сообщило ГСУСК РФ по... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:27:00+03:00
СК завел дело после пропажи туриста в парке "Красноярские Столбы"
КРАСНОЯРСК, 17 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 9 марта 56-летнего мужчины на территории национального парка "Красноярские Столбы", сообщило ГСУСК РФ по региону.
"Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска
ГСУСК России
по Красноярскому краю
и республике Хакасия
возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя краевого центра на территории национального парка "Красноярские Столбы", - говорится в сообщении
.
По предварительным данным, 9 марта 2026 года мужчина на своем автомобиле приехал к восточному входу в нацпарк. Припарковав машину, он направился к горе "Ермак", после чего перестал выходить на связь. С заявлением о пропаже мужчины в правоохранительные органы обратился его знакомый.
В настоящее время проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия.
Отмечается, что проведен детальный осмотр автомобиля пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено.