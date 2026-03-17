Командир ВСУ угрожал солдату за просьбу его накормить

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Командир ВСУ угрожал подчиненному солдату не менять его на позиции в Запорожской области за просьбу накормить его, следует из радиоперехвата оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ силой переводят военнослужащих территориальной обороны в штурмовые подразделения.

"Я тебе скажу - будешь ныть, я тебе "прописку" там устрою, как принял?" - сказал командир.

В ответ солдат дал знать, что его терпение на исходе.

"Да пожалуйста, только накормите нормально - жрать хочется всё время", - ответил он.