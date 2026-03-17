Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену и стал Героем КНДР

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В этом году исполнилось 80 лет подвигу, который, без преувеличения, повлиял на ход истории. Советский офицер спас жизнь лидеру Северной Кореи Ким Ир Сену.

Кто покушался на "вечного президента КНДР"? И как удалось его спасти?

Сняли фильм и поставили памятник

В 1985 году на экраны вышла двухсерийная драма "Секунда на подвиг", совместный проект северокорейских и советских кинематографистов. Фильм с Андреем Мартыновым рассказывал о спасении Ким Ир Сена советским офицером, бросившимся на гранату.

В КНДР фильм приняли на ура — там до сих пор ценят не только сюжет, но и "всемирную отзывчивость русского человека". Но если в Пхеньяне его крутят как блокбастер, то в Советском Союзе фильм быстро позабыли.

Сейчас тоже мало кто помнит о реальном подвиге Якова Новиченко, ставшем основой фильма. А ведь детей и внуков Новиченко в Пхеньяне принимают с особым почетом, как родных. В столице КНДР даже установлен гранитный памятник — "Интернационалист Новиченко".

Очутился в Пхеньяне

Родился Яков в апреле 1914-го в селе Травное, тогда еще Томской губернии. В семь лет мальчик стал круглым сиротой, жил у дяди, работал пастухом, батраком, устроился на строительство железной дороги, затем — в колхоз. В 1932-м женился на местной девушке Марии.

В 1938-м Якова призвали в Красную армию, проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась Великая Отечественная, солдат остался в строю, участвовал в освобождении Кореи. Затем с группой советских войск прибыл в Пхеньян.

Взводу младшего лейтенанта Новиченко поручили охрану правительственной трибуны на привокзальной площади Пхеньяна, где должен был пройти митинг с участием Ким Ир Сена. Военных привезли задолго до мероприятия, и, чтобы скоротать время, Яков прихватил с собой книгу "Брусиловский прорыв".

Секунда, решившая все

Митинг начался. Ким Ир Сен что-то говорил с трибуны, вокруг стояла многотысячная толпа корейцев, как вдруг откуда-то из первых рядов вылетела граната, бросившего ее тут же схватили и уволокли прочь. А советский офицер перехватил ее и накрыл своим телом.

"Когда летела граната, тут дело мгновений. Я ее сразу схватил и думаю: если бросить в других — жертв наделаешь, кроме себя. Это уже было несолидно с моей стороны", — вспоминал позже Яков Новиченко.

Кажется, невероятным, но герой остался жив, его спасла любовь к чтению.

"У него под шинелью была 600-страничная книга "Брусиловский прорыв". Папа его был участником Брусиловского прорыва, и Яков читал эту книгу на досуге", — рассказал начальник Музея боевой славы воинов-сибиряков Петр Рабчук.

В госпитале лейтенант провел больше двух месяцев. Ежедневно ему присылали цветы и фрукты от Ким Ир Сена, адъютант вождя передал серебряный портсигар с надписью: "Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена".

Въезд в КНДР открыт всегда

Выписавшись, Яков вернулся в родное село Травное Новосибирской области с травмированным глазом и без кисти правой руки. После госпиталя — никакой громкой славы. Работал агрономом, растил шестерых детей. О Корее почти не говорил, даже дома.

В 1984 году во время визита в Советский Союз лидер КНДР Ким Ир Сен разыскал Якова, они встретились, пообщались. Корейский лидер хорошо говорил по-русски и пригласил спасителя с женой и детьми в гости. После этого Новиченко со всей семьей каждый год выезжал отдыхать в Северную Корею. 28 июля 1984 года ему присвоили звание Героя Труда КНДР.