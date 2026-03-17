Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену и стал Героем КНДР - РИА Новости, 17.03.2026
18:30 17.03.2026
Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену и стал Героем КНДР
В этом году исполнилось 80 лет подвигу, который, без преувеличения, повлиял на ход истории. Советский офицер спас жизнь лидеру Северной Кореи Ким Ир Сену. РИА Новости, 17.03.2026
Как советский офицер спас жизнь Ким Ир Сену и стал Героем КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Военнослужащий во время парада
Военнослужащий во время парада
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В этом году исполнилось 80 лет подвигу, который, без преувеличения, повлиял на ход истории. Советский офицер спас жизнь лидеру Северной Кореи Ким Ир Сену.
Кто покушался на "вечного президента КНДР"? И как удалось его спасти?

Сняли фильм и поставили памятник

В 1985 году на экраны вышла двухсерийная драма "Секунда на подвиг", совместный проект северокорейских и советских кинематографистов. Фильм с Андреем Мартыновым рассказывал о спасении Ким Ир Сена советским офицером, бросившимся на гранату.
В КНДР фильм приняли на ура — там до сих пор ценят не только сюжет, но и "всемирную отзывчивость русского человека". Но если в Пхеньяне его крутят как блокбастер, то в Советском Союзе фильм быстро позабыли.
Сейчас тоже мало кто помнит о реальном подвиге Якова Новиченко, ставшем основой фильма. А ведь детей и внуков Новиченко в Пхеньяне принимают с особым почетом, как родных. В столице КНДР даже установлен гранитный памятник — "Интернационалист Новиченко".

Очутился в Пхеньяне

Родился Яков в апреле 1914-го в селе Травное, тогда еще Томской губернии. В семь лет мальчик стал круглым сиротой, жил у дяди, работал пастухом, батраком, устроился на строительство железной дороги, затем — в колхоз. В 1932-м женился на местной девушке Марии.
В 1938-м Якова призвали в Красную армию, проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась Великая Отечественная, солдат остался в строю, участвовал в освобождении Кореи. Затем с группой советских войск прибыл в Пхеньян.
© РИА Новости / В. Киселев | Ветеран Великой Отечественной войны Яков Новиченко
Ветеран Великой Отечественной войны Яков Новиченко
Взводу младшего лейтенанта Новиченко поручили охрану правительственной трибуны на привокзальной площади Пхеньяна, где должен был пройти митинг с участием Ким Ир Сена. Военных привезли задолго до мероприятия, и, чтобы скоротать время, Яков прихватил с собой книгу "Брусиловский прорыв".

Секунда, решившая все

Митинг начался. Ким Ир Сен что-то говорил с трибуны, вокруг стояла многотысячная толпа корейцев, как вдруг откуда-то из первых рядов вылетела граната, бросившего ее тут же схватили и уволокли прочь. А советский офицер перехватил ее и накрыл своим телом.
"Когда летела граната, тут дело мгновений. Я ее сразу схватил и думаю: если бросить в других — жертв наделаешь, кроме себя. Это уже было несолидно с моей стороны", — вспоминал позже Яков Новиченко.
Кажется, невероятным, но герой остался жив, его спасла любовь к чтению.
"У него под шинелью была 600-страничная книга "Брусиловский прорыв". Папа его был участником Брусиловского прорыва, и Яков читал эту книгу на досуге", — рассказал начальник Музея боевой славы воинов-сибиряков Петр Рабчук.
В госпитале лейтенант провел больше двух месяцев. Ежедневно ему присылали цветы и фрукты от Ким Ир Сена, адъютант вождя передал серебряный портсигар с надписью: "Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена".

Въезд в КНДР открыт всегда

Выписавшись, Яков вернулся в родное село Травное Новосибирской области с травмированным глазом и без кисти правой руки. После госпиталя — никакой громкой славы. Работал агрономом, растил шестерых детей. О Корее почти не говорил, даже дома.
© РИА Новости / В. Киселев | Яков Новиченко и Ким Ир Сен, 15 августа 1984 года
Яков Новиченко и Ким Ир Сен, 15 августа 1984 года
В 1984 году во время визита в Советский Союз лидер КНДР Ким Ир Сен разыскал Якова, они встретились, пообщались. Корейский лидер хорошо говорил по-русски и пригласил спасителя с женой и детьми в гости. После этого Новиченко со всей семьей каждый год выезжал отдыхать в Северную Корею. 28 июля 1984 года ему присвоили звание Героя Труда КНДР.
Яков Новиченко скончался в 1994 году, через пять месяцев после смерти Ким Ир Сена. Но о его подвиге до сих пор помнят в КНДР. Каждый год на родину героя приезжают иностранные делегации, чтобы почтить память великого человека.
 
 
 
