МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Региональный научный хакатон для школьников запустят в Смоленской области в 2027 году, он поможет выявлять таланты на ранних этапах и развивать их потенциал, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Анохин и руководители смоленских вузов на совещании обсудили развитие науки на базе высших учебных заведений и ее вклад в социально экономическое развитие региона. А именно говорили о ключевых направлениях исследований, научных проектах университетов и возможности внедрения их результатов в различные сферы.

Губернатор отметил, что учебные заведения региона проводят профильные научные исследования. Так, медицинский университет занимается исследованиями в области микробиологии. Университет спорта изучает спортивную науку и рассматривает возможность создания научно-исследовательского центра. Сельскохозяйственная академия проводит исследования для агропромышленного комплекса. Филиал НИУ "МЭИ" сотрудничает с предприятиями и планирует открыть конструкторские бюро, а филиал Финансового университета — молодежную лабораторию.

"Обсудили перспективы дальнейшего развития науки на базе вузов. На федеральном уровне действует широкий спектр инструментов поддержки: грантовые конкурсы, программы университетского технологического предпринимательства, создание молодежных лабораторий, передовых инженерных школ и центров трансфера технологий", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Он добавил, что также на региональном уровне поддерживают молодых ученых. Молодежь привлекают к участию в конкурсах Российского научного фонда, которые финансируют исследования за счет федеральных средств. Планируют увеличить софинансирование проектов молодых исследователей, что позволит подавать на конкурсы более масштабные работы.