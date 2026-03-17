МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Региональный научный хакатон для школьников запустят в Смоленской области в 2027 году, он поможет выявлять таланты на ранних этапах и развивать их потенциал, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Анохин и руководители смоленских вузов на совещании обсудили развитие науки на базе высших учебных заведений и ее вклад в социально экономическое развитие региона. А именно говорили о ключевых направлениях исследований, научных проектах университетов и возможности внедрения их результатов в различные сферы.
Губернатор отметил, что учебные заведения региона проводят профильные научные исследования. Так, медицинский университет занимается исследованиями в области микробиологии. Университет спорта изучает спортивную науку и рассматривает возможность создания научно-исследовательского центра. Сельскохозяйственная академия проводит исследования для агропромышленного комплекса. Филиал НИУ "МЭИ" сотрудничает с предприятиями и планирует открыть конструкторские бюро, а филиал Финансового университета — молодежную лабораторию.
"Обсудили перспективы дальнейшего развития науки на базе вузов. На федеральном уровне действует широкий спектр инструментов поддержки: грантовые конкурсы, программы университетского технологического предпринимательства, создание молодежных лабораторий, передовых инженерных школ и центров трансфера технологий", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.
Он добавил, что также на региональном уровне поддерживают молодых ученых. Молодежь привлекают к участию в конкурсах Российского научного фонда, которые финансируют исследования за счет федеральных средств. Планируют увеличить софинансирование проектов молодых исследователей, что позволит подавать на конкурсы более масштабные работы.
Строительство межвузовского кампуса "Гагарин" станет еще одним из проектов по развитию науки в регионе. Все эти меры направлены на то, чтобы научные разработки находили практическое применение, университеты работали в тесном взаимодействии с реальным сектором экономики и бизнесом, а научная деятельность вузов велась системно и была ориентирована на развитие Смоленской области, заключил Анохин.