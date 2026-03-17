Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию

По данным комиссии по проведению референдума, общее число избирателей в списках: 12 482 613 человек, всего проголосовало 9 127 192 человека, что составляет 73,12%. Проголосовали "за": 7 954 667 человек, что составляет 87,15%, проголосовали "против": 898 099 человек, недействительные бюллетени: 146 558, действительные, но не учтенные: 127 868.

Республиканский референдум по проекту новой Конституции прошел в Казахстане 15 марта. Документ предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента, а также возвращение должности вице-президента и создание Народного совета. Кроме того, в новой редакции закреплены дополнительные гарантии прав граждан, включая право на защиту с момента задержания, обращение в Конституционный суд, охрану персональных данных и расширение защиты семьи, женщин и детей.