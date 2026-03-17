Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию
Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию - РИА Новости, 17.03.2026
Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию
За принятие проекта новой конституции Казахстана проголосовали 87,15% граждан, привел окончательные данные всенародного голосования председатель Центральной... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T07:18:00+03:00
2026-03-17T07:18:00+03:00
2026-03-17T07:35:00+03:00
в мире
казахстан
нурлан абдиров
казахстан
в мире, казахстан, нурлан абдиров
В мире, Казахстан, Нурлан Абдиров
Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию
Более 87% граждан Казахстана поддержали новую Конституцию по итогам референдума
АСТАНА 17 мар - РИА Новости. За принятие проекта новой конституции Казахстана проголосовали 87,15% граждан, привел окончательные данные всенародного голосования председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) республики Нурлан Абдиров.
"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15%", - заявил Абдиров
По данным комиссии по проведению референдума, общее число избирателей в списках: 12 482 613 человек, всего проголосовало 9 127 192 человека, что составляет 73,12%. Проголосовали "за": 7 954 667 человек, что составляет 87,15%, проголосовали "против": 898 099 человек, недействительные бюллетени: 146 558, действительные, но не учтенные: 127 868.
"Новую Конституцию, вынесенную для голосования на республиканский референдум, считать принятой", - добавил Абдиров.
Республиканский референдум по проекту новой Конституции прошел в Казахстане 15 марта. Документ предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента, а также возвращение должности вице-президента и создание Народного совета. Кроме того, в новой редакции закреплены дополнительные гарантии прав граждан, включая право на защиту с момента задержания, обращение в Конституционный суд, охрану персональных данных и расширение защиты семьи, женщин и детей.