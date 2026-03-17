ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО — село Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки в результате активных действий освободили населенный пункт Каленики", — говорится в сводке.
Военные нанесли поражение противнику в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровки и Славянска. ВСУ потеряли до 200 боевиков, ББМ, бронетранспортер М113, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии.
Бойцы "Севера" взяли под контроль село Сопычь в Сумской области.
Кроме того, они нанесли удары по украинским формированиям в районах Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовки и Кучеровки, а также Верхней Писаревки, Избицкого, Волчанских Хуторов, Веселого и Уды в Харьковской области.
Потери противника составили до 270 боевиков, три ББМ, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и комплекс контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
