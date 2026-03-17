В Ярославле шесть человек оштрафовали за пропаганду нацизма

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Шесть человек из Москвы, Московской, Рязанской, Костромской и Нижегородской областей оштрафованы по статье о пропаганде нацистской символики после задержания на концерте в Ярославле, сообщило УМВД по Ярославской области.
В понедельник в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что на концерте в Ярославле были задержаны 20 человек с нацистскими татуировками и символами. В отношении шестерых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (Публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).
УМВД по Ярославской области во вторник официально сообщило, что несколько дней назад в одном из клубов Дзержинского района Ярославля полицейские пресекли проведение мероприятия, среди участников которого находились лица, придерживающиеся экстремистских взглядов.
"Оперативниками проверено порядка 148 лиц, задержаны шесть граждан, являющихся жителями Московской, Рязанской, Костромской, Нижегородской областей, а также Москвы, публично демонстрировавших запрещенную символику… По результатам рассмотрения собранных правоохранителями материалов судом вынесены постановления о наложении штрафов", - сообщило УМВД.
