СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным из-за нежелания европейцев отвечать на призывы американского лидера Дональда Трампа помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе, сообщает издание Politico.

По данным источников издания, министры иностранных дел стран ЕС практически единогласно выступили против помощи США в Ормузском проливе. Основным аргументом было то, что страны ЕС не могут посылать свои корабли и войска в опасную зону, если сами США не желают этого делать.