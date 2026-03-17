СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным - РИА Новости, 17.03.2026
10:18 17.03.2026
СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным
СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным - РИА Новости, 17.03.2026
СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным
Раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным из-за нежелания европейцев отвечать на призывы американского лидера Дональда Трампа помочь с... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T10:18:00+03:00
2026-03-17T10:18:00+03:00
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
оон
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ормузский пролив
иран
сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, оон, военная операция сша и израиля против ирана
США, Ормузский пролив, Иран, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным

Politico: Раскол между ЕС и США становится более явным из-за Ормузского пролива

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Раскол между ЕС и США по Ирану становится все более явным из-за нежелания европейцев отвечать на призывы американского лидера Дональда Трампа помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе, сообщает издание Politico.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
"Европейские лидеры, собирающиеся в Брюсселе в четверг, могут добавить еще одну наболевшую тему в повестку переговоров – зияющий трансатлантический раскол между США и ЕС по Ирану. Этот раскол, кажется, широк как никогда после того, как европейские министры ответили отказом на призыв президента США Дональда Трампа помочь с обеспечением безопасности Ормузского пролива", - пишет издание.
По данным источников издания, министры иностранных дел стран ЕС практически единогласно выступили против помощи США в Ормузском проливе. Основным аргументом было то, что страны ЕС не могут посылать свои корабли и войска в опасную зону, если сами США не желают этого делать.
Источники также заявили изданию, что идея Каллас о подключении ООН к согласованию сделки по Ормузскому проливу также не вызвала энтузиазма у представителей ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
СШАОрмузский проливИранДональд ТрампКайя КалласЕвросоюзООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
