СМИ: Мерц и Макрон поругались из-за Ирана

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Серьезные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не дают ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит нет", — отмечается в статье.
"Макрон заявил о неприемлемости превращения Франции в мишень. Мерц не предпринял аналогичных шагов в отношении Тегерана", — говорится в материале.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
