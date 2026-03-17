03:25 17.03.2026 (обновлено: 15:11 17.03.2026)
СМИ: Мерц и Макрон поругались из-за Ирана
Серьезные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не дают ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном, РИА Новости, 17.03.2026
СМИ: Мерц и Макрон поругались из-за Ирана

BZ: борьба Мерца и Макрона мешает ЕС выработать единую позицию по Ирану

© AP Photo / Ebrahim Noroozi — Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Серьезные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не дают ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне. Так, Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит нет", — отмечается в статье.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Cтарик, хватит!": экс-президент ФРГ высмеял унижения Мерца
16 марта, 06:57
Как пишет издание, немецкий канцлер изначально занял произраильскую позицию, фактически никак не критикуя действия США, в отличие от Макрона, который остался недовольным ответной реакцией Тегерана на ракетные удары.
"Макрон заявил о неприемлемости превращения Франции в мишень. Мерц не предпринял аналогичных шагов в отношении Тегерана", — говорится в материале.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Пезешкиан и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
15 марта, 20:50
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен
14 марта, 08:00
 
