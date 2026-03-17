Подполковник разобрал главную ошибку США в конфликте с Ираном
17:36 17.03.2026 (обновлено: 17:46 17.03.2026)
Подполковник разобрал главную ошибку США в конфликте с Ираном
Человек, который прошел несколько войн, теперь говорит неудобную правду о новой войне — той, что США и Израиль начали против Ирана в конце февраля 2026-го. РИА Новости, 17.03.2026
Подполковник разобрал главную ошибку США в конфликте с Ираном

Штаб-квартира Министерства обороны США
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Человек, который прошел несколько войн, теперь говорит неудобную правду о новой войне — той, что США и Израиль начали против Ирана в конце февраля 2026-го.
Почему слова Дэниела Дэвиса заставляют нервничать Вашингтон?

Его испугался Пентагон

Дэниел Дэвис — военный с 21-летним стажем, прошедший через четыре вооруженных конфликта и отмеченный двумя "Бронзовыми звездами". Человек, который участвовал в крупнейшем танковом сражении со времен Второй мировой, воевал в Ираке и дважды — в Афганистане.
Настоящую известность ему принесла не отвага на поле боя, а гражданское мужество: подполковник опубликовал разгромный доклад, в котором прямо обвинил Пентагон в многолетней лжи об успехах афганской кампании.
Дэвис регулярно дает экспертные показания членам конгресса и их сотрудникам, выступает там на слушаниях. Его статьи публикуются в The Washington Post, The New York Times, The Guardian и других ведущих изданиях.
В марте 2025-го его рассматривали на пост заместителя директора Национальной разведки. Кандидатуру отозвали из-за слишком резкой критики Израиля, которая не понравилось многим в Вашингтоне.

Постоянное изменение правил

Дэниел обрушил настоящий шквал критики на действия США и Израиля после нанесенных ударов по Ирану. Девятого марта 2026-го в своем подкасте эксперт разговаривал с журналистом Патриком Хеннингсеном.
"Самое скверное в этой ситуации то, что он (Трамп. — Прим. ред.) постоянно меняет правила игры на ходу, — отмечает Хеннингсен. — Буквально пару недель назад главным поводом было оружие массового уничтожения, теперь акценты сместились на ракеты, а следом — на их военно-морской флот".
Дэвис в своих выпусках регулярно подчеркивал: Трамп дает противоречивые сигналы. То он говорит, что война "в основном окончена" и завершится "очень скоро", то министр обороны Пит Хегсет заявляет, что США не остановятся, пока "враг не будет полностью и решительно разбит".

"У США этого нет"

Чем дольше продолжается война с Ираном, тем очевиднее становится: у Вашингтона нет внятного плана. Дэвис последовательно разбирает хаос американской военной политики.
Первое — Трамп обещал, что конфликт займет "четыре недели или меньше". Но уже к началу марта стало ясно: операция затянулась, а у США недостаточно запасов ракет ПВО для затяжной войны.
Второе — тревожное признание сделал министр обороны Пит Хегсет: у США закончились высокоточные боеприпасы. Теперь планируется использовать "гравитационные бомбы" — то есть обычные неуправляемые — для ударов по жилым районам Тегерана. Это означает массовые жертвы среди мирного населения.
Третье — Госдепартамент призвал более миллиона американцев, находящихся на Ближнем Востоке, покинуть страну, включая около 14 стран региона, поскольку ситуация продолжает обостряться.
Дэвис высказался прямо: "У нас нет стратегии. Стратегию нам предоставил Израиль". Америка вступила в конфликт без четкого понимания конечной цели, без достаточных ресурсов и плана выхода.
"Похоже, что Израиль втянул США в еще одну войну, которая не закончится хорошо ни для кого", — резюмировал эксперт.

Кто мог остановить Трампа?

Дэвис и его гости в подкастах неоднократно поднимали юридический вопрос: участие США в этом конфликте противоречит американскому законодательству.
Закон о военных полномочиях 1973 года разрешает президенту использовать военную силу без одобрения конгресса только при наличии неминуемой угрозы США. Ядерная программа Ирана такой угрозы не представляла: обогащенный уран не был превращен в оружие, а дипломатические переговоры еще продолжались.
Более того, "США инициировали атаку, а не действовали в обороне, что делает заявления об "оборонительной операции" вводящими в заблуждение".
У конгресса был шанс остановить это: 5 марта 2026-го палата представителей рассматривала двухпартийную резолюцию по военным полномочиям, которая потребовала бы от Трампа прекратить войну без разрешения законодателей.
Но резолюция провалилась. Сенат ранее уже отклонил аналогичную резолюцию.
Дэвис констатировал факт: конгресс отказался выполнять свою конституционную функцию — контролировать использование военной силы. Война продолжилась.
 
 
 
