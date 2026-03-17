https://ria.ru/20260317/inostrantsy-2081219888.html
Иностранцы остались в восторге от буллита Дер-Аргучинцева
Иностранные пользователи Сети пишут полные восхищения комментарии под видео с буллитом нападающего московского "Динамо" Семена Дер-Аргучинцева.
хоккей
динамо москва
торонто мейпл лифс
спартак москва
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063410380_900:0:2698:1011_1920x0_80_0_0_7e4c38900c0bcc3f1210fba127f1e6ee.jpg
https://ria.ru/20260317/boykot-2081205361.html
https://ria.ru/20260317/malkin-2081166609.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063410380_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_376de382edf93eba2298a4b34ff1cd4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иностранцы остались в восторге от буллита хоккеиста "Динамо" Дер-Аргучинцева
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иностранные пользователи Сети пишут полные восхищения комментарии под видео с буллитом нападающего московского "Динамо" Семена Дер-Аргучинцева.
"Динамо
" в понедельник обыграло в гостях "Спартак
" в серии буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
. Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
Издание The Score
подписало ролик с буллитом фразой "Потенциально в КХЛ случился лучший гол года". В комментариях под постом англоязычного аккаунта КХЛ пользователи также делятся восторгом от исполнения буллита.
"Возможно самый красивый бросок в истории", - написал пользователь с ником mogul518315.
"Я бы повесила щитки после такого, будь я вратарем", - сказала JayceeHotTakes.
"Потрясающее произведение искусства, невероятный гол", - отметил NeilR1313.
"Будь я голкипером, я бы скинул после такого перчатки. Я не позволю забивать так против меня", - @abdara45.
Аналитики телеканала ESPN в эфире одной из программ попытались повторить буллит, но забросить шайбу в ворота в студии у них не получилось.
Некоторые пользователи призвали снова попробовать 25-летнего Дер-Аргучинцева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
. Нападающий был задрафтован в 2018 году "Торонто Мейпл Лифс
", но провел за клуб лишь один матч, после чего вернулся в КХЛ.