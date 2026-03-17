Иностранцы остались в восторге от буллита Дер-Аргучинцева

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иностранные пользователи Сети пишут полные восхищения комментарии под видео с буллитом нападающего московского "Динамо" Семена Дер-Аргучинцева.

Издание The Score подписало ролик с буллитом фразой "Потенциально в КХЛ случился лучший гол года". В комментариях под постом англоязычного аккаунта КХЛ пользователи также делятся восторгом от исполнения буллита.

"Возможно самый красивый бросок в истории", - написал пользователь с ником mogul518315.

"Я бы повесила щитки после такого, будь я вратарем", - сказала JayceeHotTakes.

"Потрясающее произведение искусства, невероятный гол", - отметил NeilR1313.

"Будь я голкипером, я бы скинул после такого перчатки. Я не позволю забивать так против меня", - @abdara45.