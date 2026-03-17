14:19 17.03.2026
Иностранцы остались в восторге от буллита Дер-Аргучинцева
https://ria.ru/20260317/boykot-2081205361.html
https://ria.ru/20260317/malkin-2081166609.html
Иностранцы остались в восторге от буллита хоккеиста "Динамо" Дер-Аргучинцева

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иностранные пользователи Сети пишут полные восхищения комментарии под видео с буллитом нападающего московского "Динамо" Семена Дер-Аргучинцева.
"Динамо" в понедельник обыграло в гостях "Спартак" в серии буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Дер-Аргучинцев стал единственным игроком, реализовавшим свою попытку. Он совершил бросок из-под двух ног и отправил шайбу в дальний угол ворот.
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России
Издание The Score подписало ролик с буллитом фразой "Потенциально в КХЛ случился лучший гол года". В комментариях под постом англоязычного аккаунта КХЛ пользователи также делятся восторгом от исполнения буллита.
"Возможно самый красивый бросок в истории", - написал пользователь с ником mogul518315.
"Я бы повесила щитки после такого, будь я вратарем", - сказала JayceeHotTakes.
"Потрясающее произведение искусства, невероятный гол", - отметил NeilR1313.
"Будь я голкипером, я бы скинул после такого перчатки. Я не позволю забивать так против меня", - @abdara45.
Аналитики телеканала ESPN в эфире одной из программ попытались повторить буллит, но забросить шайбу в ворота в студии у них не получилось.
Некоторые пользователи призвали снова попробовать 25-летнего Дер-Аргучинцева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Нападающий был задрафтован в 2018 году "Торонто Мейпл Лифс", но провел за клуб лишь один матч, после чего вернулся в КХЛ.
Малкин назвал пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ большой ошибкой
