МИД Индии и России обсудили вопросы реформирования СБ ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Представители МИД Индии и России в ходе прошедших в Дели 7-х совместных консультаций по вопросам Организации Объединенных Наций обсудили, в частности, вопросы реформирования СБ ООН, сообщил МИД Индии.
Индийскую делегацию в ходе переговоров возглавил замглавы МИД Сиби Джордж, главой делегации со стороны России стал заместитель министра иностранных дел Александр Алимов.
"Стороны проинформировали друг друга о своих приоритетах в рамках ООН. Основное внимание в ходе обсуждений было уделено вопросам, касающимся повестки дня Совета Безопасности ООН, в частности борьбе с терроризмом, миротворческой деятельности, реформированию Совета Безопасности и ряду других тем. Стороны также обменялись мнениями о текущих региональных и глобальных событиях", - сообщил МИД Индии
Наряду с Бразилией, Германией и Японией Индия входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. В ходе саммита "группы четырех" главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии призвали к реформе Совета Безопасности ООН и подтвердили поддержку друг друга в получении мест постоянных членов Совбеза.