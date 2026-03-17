Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо - РИА Новости, 17.03.2026
15:28 17.03.2026
Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо
Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо - РИА Новости, 17.03.2026
Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо
Хорватия не заинтересована в организации поставок нефти из России в Словакию, считает глава словацкого правительства Роберт Фицо. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T15:28:00+03:00
2026-03-17T15:28:00+03:00
в мире, хорватия, словакия, россия, роберт фицо, анна-каиса итконен, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Хорватия, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Хорватия не заинтересована в поставках нефти из России, заявил Фицо

Фицо: Хорватия не заинтересована в поставках нефти из РФ в Словакию

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Хорватия не заинтересована в организации поставок нефти из России в Словакию, считает глава словацкого правительства Роберт Фицо.
"По-прежнему в силе то, что хорватская сторона не заинтересована поставлять через нефтепровод "Адрия" нефть российского происхождения", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, ее трансляцию вел словацкий телеканал ТА3 во вторник.

Премьер-министр пояснил, что, если бы Словакия заказала российскую нефть в танкерах, доставить ее через Хорватию в республику возможности бы не было.
В конце февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Хорватия готова поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть. Фицо 10 марта предположил, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть из РФ и морем.
Киев остановил транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок топлива - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
В миреХорватияСловакияРоссияРоберт ФицоАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
