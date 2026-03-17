Рейтинг@Mail.ru
Панарин сказал, как его приняли в Нью-Йорке после перехода в "Лос-Анджелес" - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 17.03.2026 (обновлено: 12:02 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/hokkej-2081157578.html
Панарин сказал, как его приняли в Нью-Йорке после перехода в "Лос-Анджелес"
2026-03-17T09:22:00+03:00
2026-03-17T12:02:00+03:00
спорт
нью-йорк (город)
артемий панарин
лос-анджелес кингз
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798245429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_89494c27a2da6ca6c0cfe8d3ab7dacb9.jpg
https://ria.ru/20260317/khokkey-2081142633.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798245429_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_7c89b9fea7a1802508429c8643ed0028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Панарин сказал, как его приняли в Нью-Йорке после перехода в "Лос-Анджелес"

Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время матча с "Рейнджерс"

© Фото : Сайт НХЛАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против своего бывшего клуба "Нью-Йорк Рейнджерс".
Панарин проводил свой первый матч на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" после того, как 4 февраля его обменяли из "Рейнджерс" в "Кингз". Он провел семь сезонов в Нью-Йорке с 2019 по 2026 год. Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:1.
17 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
1 : 4
Лос-Анджелес
42:29 • Винсент Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
13:29 • Дрю Доути
(Мики Андерсон, Артемий Панарин)
24:31 • Мики Андерсон
(Алекс Лаферьер, Квинтон Байфилд)
24:59 • Алекс Лаферьер
(Анже Копитар, Квинтон Байфилд)
58:12 • Тревор Мур
(Алекс Лаферьер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Честно говоря, я нервничал всю игру. Я рад, что ребята забили сегодня голы, а потом одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее. Было много эмоций, особенно во время разминки. Когда я вышел на лед и увидел эти свитера с моей фамилией, мне было приятно. Это очень много значит для меня, я провел здесь почти семь лет", - цитирует Панарина сайт НХЛ.
"Панарин стал новым членом нашей команды и очень хорошо вписался. Мы очень рады, что он с нами, и хотели сделать для него все возможное в этой важной для него встрече. По тому, как его приняли, можно судить, как его здесь любят и как много он значил для города", - сказал нападающий "Кингз" Куинтон Байфилд.
Хоккеист Лос-Анджелес Кингз Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Вчера, 06:45
Панарину 34 года. Он заключил контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 940 очков (324 гола + 616 результативных передач) в 815 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
 
СпортНью-Йорк (город)Артемий ПанаринЛос-Анджелес КингзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала