Панарин сказал, как его приняли в Нью-Йорке после перехода в "Лос-Анджелес"

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против своего бывшего клуба "Нью-Йорк Рейнджерс".
Панарин проводил свой первый матч на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" после того, как 4 февраля его обменяли из "Рейнджерс" в "Кингз". Он провел семь сезонов в Нью-Йорке с 2019 по 2026 год. Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:1.
17 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
42:29 • Винсент Трочек
13:29 • Дрю Доути
24:31 • Мики Андерсон
(Алекс Лаферьер, Квинтон Байфилд)
24:59 • Алекс Лаферьер
58:12 • Тревор Мур
(Алекс Лаферьер)
"Честно говоря, я нервничал всю игру. Я рад, что ребята забили сегодня голы, а потом одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее. Было много эмоций, особенно во время разминки. Когда я вышел на лед и увидел эти свитера с моей фамилией, мне было приятно. Это очень много значит для меня, я провел здесь почти семь лет", - цитирует Панарина сайт НХЛ.
"Панарин стал новым членом нашей команды и очень хорошо вписался. Мы очень рады, что он с нами, и хотели сделать для него все возможное в этой важной для него встрече. По тому, как его приняли, можно судить, как его здесь любят и как много он значил для города", - сказал нападающий "Кингз" Куинтон Байфилд.
Панарину 34 года. Он заключил контракт с "Кингз" до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в "Рейнджерс" в 2019 году он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 940 очков (324 гола + 616 результативных передач) в 815 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.