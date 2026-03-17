В Харькове объявили в розыск более десяти боевиков ВСУ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск, как дезертиры", - сообщил он.