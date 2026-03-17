Новые технологии повысят эффективность грузоперевозок на Восточном полигоне

МОСКВА, 17 мар - Пресс-служба АО "Восточный Порт". В рамках TransRussia 2026 в ходе сессии "Транспортно‑логистический рынок в условиях глобальной нестабильности" генеральный директор НПК "Объединенная Вагонная Компания" и ООО "Универсальная Логистика" (управляет АО "Восточный Порт") Ирина Ольховская рассказала об увеличении провозной способности лимитирующих участков железнодорожной инфраструктуры, в том числе Восточного полигона. Это стало возможно благодаря массовому использованию вагонов второго поколения инноваций с увеличенной грузоподъемностью 77 тонн и новому технологичному сервису "Круговой рейс".

"Решение по выпуску модели 12‑6744 продиктовано активным запросом рынка. В текущих условиях необходимо обеспечить рост экономической эффективности грузоперевозок. Поэтому отрасль ожидала выхода в серийное производство второго поколения инновации ОВК – новой модели для перевозки массовых грузов, таких как уголь, металлургических, строительных грузов, а также продукции горнодобывающих предприятий. Мы учли потребности грузоперевозчиков и РЖД и вывели на рынок новый стандарт инновационного подвижного состава – полувагон с повышенной грузоподъемностью 77 тонн", – подчеркнула Ирина Ольховская.

Она отметила, что конструктив новой модели с осевой нагрузкой 25 тс обладает улучшенными технико-экономическими характеристиками. Масса тары снижена на 2 тонны — с 24,5 до 22,5 тонн. Габариты кузова увеличены на 2 кубометра — с 92 до 94 кубометров. Грузоподъемность выросла с 75 до 77 тонн. Модель второго поколения инноваций обладает повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам и возможным деформациям, а также обладает высоким ресурсом эксплуатации. А увеличение грузоподъемности с 75 до 77 тонн способствует достижению максимальной продуктивности использования грузового потенциала подвижного состава на всей сети российских железных дорог.

Одним из важнейших факторов для РЖД сегодня является то, что новая модель полностью адаптирована под требования тяжеловесного движения, не оказывает дополнительной нагрузки на железнодорожную сеть и совместима с любой погрузочно-выгрузочной инфраструктурой. Состав из таких вагонов идет без вспомогательных технологических и технических обработок, что позволяет увеличить скорость доставки груза, а также повысить пропускную способность российских железных дорог на всех направлениях. Это особенно актуально для направлений с ограниченной пропускной и провозной способностью, к которым относятся дороги Восточного полигона, подходы к портам Азово-Черноморского бассейна и западная ветка коридора Север-Юг. Вагоны с увеличенной грузоподъемностью позволят нарастить провозные способности этих участков инфраструктуры без дополнительных капительных вложений со стороны РЖД.

Полувагон 12-6744 может перевозить на 550 тонн груза больше, чем состав из типовых аналогов и на 140 тонн больше, чем из вагонов предыдущего поколения инноваций. Массовая эксплуатация этой модели позволит сократить потребный парк на 10% и тяговые ресурсы, а также обеспечивает снижение себестоимости жизненного цикла подвижного состава.

Межремонтный пробег составляет 800 тысяч километров или 8 лет при 3-х плановых ремонтах на всем сроке службы вагона (32 года). Полувагоны обладают повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам и возможным деформациям, а также обладают высоким ресурсом эксплуатации.

"В новой разработке мы применили уникальное технологическое решение. В производстве отдельных элементов используется металлопрокат из высокопрочной стали. Сталь данных характеристик ранее в производстве подвижного состава не применялась", – рассказала Ирина Ольховская.

Использование вагонов второго поколения инноваций для предприятий связанных отраслей — угольных, металлургических, строительных и горнодобывающих производств — это возможность снизить стоимость транспортировки, получить дополнительную прибыль и увеличить экспорт продукции. К примеру, тарифная экономия на перевозку угля при использовании полувагонов второго поколения инновации достигает 14,1 миллиона рублей по отношению к типовому полувагону и 3,1 миллиона рублей – к инновации первого поколения. В перевозках щебня тарифная экономия составит порядка 6,3 миллиона рублей и 1,4 миллиона рублей, соответственно.

Еще одним способом увеличить пропускную способность, не прибегая к модернизации железнодорожной инфраструктуры, стала технология кругового рейса, получившая новый этап развития в Восточном Порту в этом году.

"Учитывая проблематику завоза импорта через Северо‑Запад, мы получили запрос от коллег из "Русал" об усилении поставок с Дальнего Востока. Востребованность этого направления в сфере грузоперевозок растет. Так в Восточном Порту мы успешно внедрили технологию кругового рейса. Это график контейнерного поезда, синхронизированного с расписанием судов. Обратная загрузка выполняется сразу, без простоев. Использование одних и тех же контейнеров и заблаговременное формирование грузов с учетом потребностей заводов позволяют сократить парк вагонов и локомотивов, ускорить доставку и оборот подвижного состава. Применение этой технологии в сочетании с инновационными полувагонами модели 12‑6744 дает дополнительный эффект: грузоперевозки становятся еще более быстрыми и экономичными", – сказала Ирина Ольховская.

Запустив в серию новую модель, ОВК задала новый стандарт инновации в отрасли. Этот шаг компании дал импульс дальнейшему развитию всего отечественного грузового вагоностроения, стал точкой отсчета развития перспективной платформы для масштабирования технологий на другие типы вагонов: хопперы, платформы, цистерны и так далее.

"Нет сомнений, что использование в составах на всех направлениях железнодорожной сети страны вагонов всех типов нового стандарта инновации обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал страны", – резюмировала Ирина Ольховская.